VIDEO: Vlhová trénovala v Špindlerovom Mlyne. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro, povedala

Petra Vlhova sa teší z víťazstva v Courcheveli.
Petra Vlhova sa teší z víťazstva v Courcheveli. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|21. jan 2026 o 13:02
ShareTweet2

Hovorkyňa pretekov pred pár dňami informovala, že Slovenka nie je prihlásená na podujatie.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v tréningu na zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Absolvovala aj niekoľko jázd na zjazdovke v Špindlerovom Mlyne, kde sa ide najbližšie podujatie Svetového pohára.

VIDEO: Tréning Petry Vlhovej

"Bola som tu na tréningu a podmienky boli naozaj skvelé. Ďakujem stredisku, že mi tu umožnil trénovať a pripraviť sa po mojom zranení. Bolo to super a dúfam, že sa uvidíme čoskoro," uviedla slovenská lyžiarka vo videu.

Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom.

Nedávno potvrdila, že je späť v plnom tréningu a chce sa zúčastniť na zimnej olympiáde. Preteky v Špindlerovom Mlyne by nemala absolvovať, ako potvrdila hovorkyňa pretekov. Slovenka do nich nie je prihlásená.

Shiffrinová pre Sportnet: Súperenie s Petrou mi chýbalo. Veľmi sa teším, že ju uvidím na štarte
Súvisiaci článok
Shiffrinová pre Sportnet: Súperenie s Petrou mi chýbalo. Veľmi sa teším, že ju uvidím na štarte

Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii.

Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz.

Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome.

Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). V sezóne 2020/21 získala veľký krištáľový glóbus, teda najcennejšiu trofej pre lyžiarov vo SP. Stala sa prvou Slovenkou s touto trofejou.

Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhova sa teší z víťazstva v Courcheveli.
Petra Vlhova sa teší z víťazstva v Courcheveli.
VIDEO: Vlhová trénovala v Špindlerovom Mlyne. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro, povedala
dnes 13:02|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»VIDEO: Vlhová trénovala v Špindlerovom Mlyne. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro, povedala