VIDEO: Vlhová trénovala v Špindlerovom Mlyne. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro, povedala

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v tréningu na zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Absolvovala aj niekoľko jázd na zjazdovke v Špindlerovom Mlyne, kde sa ide najbližšie podujatie Svetového pohára.
VIDEO: Tréning Petry Vlhovej
"Bola som tu na tréningu a podmienky boli naozaj skvelé. Ďakujem stredisku, že mi tu umožnil trénovať a pripraviť sa po mojom zranení. Bolo to super a dúfam, že sa uvidíme čoskoro," uviedla slovenská lyžiarka vo videu.
Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom.
Nedávno potvrdila, že je späť v plnom tréningu a chce sa zúčastniť na zimnej olympiáde. Preteky v Špindlerovom Mlyne by nemala absolvovať, ako potvrdila hovorkyňa pretekov. Slovenka do nich nie je prihlásená.
Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii.
Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz.
Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome.
Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). V sezóne 2020/21 získala veľký krištáľový glóbus, teda najcennejšiu trofej pre lyžiarov vo SP. Stala sa prvou Slovenkou s touto trofejou.
Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.