VIDEO: Fantastická správa. Vlhová je späť v plnom tréningu a chce ísť na ZOH

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová potvrdila, že je späť v plnom tréningu. Dodala tiež, že sa chce zúčastniť zimných okympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
VIDEO: Reakcia Petry Vlhovej
"Absolvovala som lekársku prehliadku, na ktorej mi môj tím spolu s fyzioterapeutmi povolili plnú lyžiarsku záťaž.
Po dvoch náročných rokoch je to pre mňa skvelá správa. Vzhľadom na aktuálnu situáciu to znie bláznivo, no napriek krátkemu času do olympiády som sa rozhodla zabojovať o možnosť štartu.
Neviem zaručiť, že tento cieľ dokážem naplniť, no viem sľúbiť, že urobím každý jeden deň maximum, aby som mala možnosť reprezentovať Slovensko.
Budem intenzívne trénovať, pozorne sledovať, ako reaguje moje koleno na záťaž a s rešpektom si finálne rozhodnutie nechám na 48 hodín pred pretekmi slalomu," uviedla vo videu na sociálnej sieti.
Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom.
Doteraz však nebolo jasné, kedy sa vráti do súťažného kolotoča a či bude mať šancu štartovať na februárových hrách. O tom rozhodne tesne pred štartom slalomu.
Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii.
Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz.
Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome.
Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.