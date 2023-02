Vlhová sa stretla s Bachom, navštívila sídlo MOV v Lausanne

On sa však pre zdravotné ťažkosti na návšteve sídla MOV a Olympijského múzeu nezúčastnil. Tréner Mauro Pini taktiež chýbal, keďže si odskočil domov.

"Mali sme po svetovom šampionáte dva voľné dni. Viacerí členovia nášho tímu ich využili na návštevu rodín, ale my sme si vybrali návštevu Lausanne. Bolo to pre nás dobré spestrenie času, keď sme nemohli trénovať a bolo to pre nás aj mentálne preladenie na niečo iné.

Vedeli sme, že v sídle MOV majú olympijskí medailisti možnosť zapísať sa na sklenenú stenu. Petra to chcela využiť a zároveň si pozrieť sídlo MOV. Počas našej návštevy o jej prítomnosti informovali prezidenta MOV Thomasa Bacha, ktorý ju prišiel pozdraviť a odovzdal jej certifikát OLY," prezradil pre olympic.sk Matej Gemza.