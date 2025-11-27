ONLINE: Super-G mužov v Copper Mountain dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain pretekmi super-G mužov.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.11.2025 o 19:00
SuperG mužov, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Poradie SP
1. Paco Rassat (FRA) 140 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 126 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 120 b
4. Timon Haugan (NOR) 117 b
5. Clément Noël (FRA) 102 b
5. Marco Schwarz (AUT) 102 b
7. Marco Odermatt (SUI) 100 b
8. Armand Marchant (BEL) 80 b
9. Henrik Kristoffersen (NOR) 78 b
10. Eduard Hallberg (FIN) 60 b
54. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z úvodného Super G mužov sezóny 2025/26. Dejiskom pretekov je americké Copper Mountain.
Malý glóbus za Super G bude v tejto sezóne obhajovať Marco Odermatt. V tejto sezóne pôjde o vôbec prvé Super G preteky v Copper Mountain.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.