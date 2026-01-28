ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Schladmingu dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Schladming. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.
Komu sa bude dariť najlepšie v úvodnom kole?
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom - 1. kolo (Schladming, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.01.2026 o 17:45
Slalom mužov, 1. kolo, Schladming
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 401 b
2. Clément Noël (FRA) 375 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 372 b
4. Timon Haugan (NOR) 359 b
5. Paco Rassat (FRA) 358 b
6. Loïc Meillard (SUI) 312 b
7. Eduard Hallberg (FIN) 279 b
8. Henrik Kristoffersen (NOR) 273 b
9. Manuel Feller (AUT) 221 b
10. Armand Marchant (BEL) 207 b
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 401 b
2. Clément Noël (FRA) 375 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 372 b
4. Timon Haugan (NOR) 359 b
5. Paco Rassat (FRA) 358 b
6. Loïc Meillard (SUI) 312 b
7. Eduard Hallberg (FIN) 279 b
8. Henrik Kristoffersen (NOR) 273 b
9. Manuel Feller (AUT) 221 b
10. Armand Marchant (BEL) 207 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1335 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 748 b
3. Loïc Meillard (SUI) 683 b
4. Atle Lie McGrath (NOR) 614 b
5. Timon Haugan (NOR) 569 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 555 b
7. Franjo von Allmen (SUI) 524 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 456 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 441 b
...
130. Andreas Žampa (SVK) 10 b
1. Marco Odermatt (SUI) 1335 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 748 b
3. Loïc Meillard (SUI) 683 b
4. Atle Lie McGrath (NOR) 614 b
5. Timon Haugan (NOR) 569 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 555 b
7. Franjo von Allmen (SUI) 524 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 456 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 441 b
...
130. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Schladming.
Predošlý slalom ovládol Manuel Feller pred Loicom Meillardom a Linusom Strasserom. Víťazstvo z minuloročných pretekov tu bude obhajovať Timon Haugan.
Predošlý slalom ovládol Manuel Feller pred Loicom Meillardom a Linusom Strasserom. Víťazstvo z minuloročných pretekov tu bude obhajovať Timon Haugan.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 17:45.