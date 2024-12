ONLINE: Obrovský slalom žien v stredisku Semmering 2024 dnes LIVE - 1. kolo.

Ještě výrazně kvalitnější jízdu zajela Cassidy Grayová! Dokonce se vešla do druhé desítky pořadí při ztrátě +2,13.

Míříme do nenasazené skupiny. Kajsa Vickhoff Lieová se specializuje na rychlostní disciplíny, nicméně dnes se tato Norka rozhodla vyzkoušet i obří slalom. A rozhodně neprohloupila, protože útočí na body, je 23. při ztrátě +2,49 a s postupem to vypadá velmi slibně.

1.Federica Brignoneová (ITA) 1:02,282.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,153.Sara Hectorová (SWE) +0,244.Paula Moltzanová (USA) +0,535.Valérie Grenierová (CAN) +0,566.Alice Robinsonová (NZL) +0,617.Marta Bassinová (ITA) +0,868.Lara Colturiová (ALB) +1,069.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,1110.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,1611.Ana Buciková Joganová (SLO) +1,4912.Ricarda Haaserová (AUT) +1,6813.Julia Scheibová (AUT) +1,7014.Katie Hensienová (USA) +1,7715.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,8815.Camille Rastová (SUI) +1,8817.Nina O'Brienová (USA) +1,9918.Wendy Holdenerová (SUI) +2,0919.Neja Dvorniková (SLO) +2,1220.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +2,1421.A.J. Hurtová (USA) +2,4022.Simone Wildová (SUI) +2,4523.Clara Direzová (FRA) +2,5624.Britt Richardsonová (CAN) +2,5825.Franziska Gritschová (AUT) +2,6326.Katharina Liensbergerová (AUT) +3,1827.Asja Zenereová (ITA) +3,2028.Roberta Melesiová (ITA) +3,3629.Elisa Platinová (ITA) +3,57

Kdo naopak určitě nepostoupí, to je Asja Zenereová. Talentovaná Italka se prala s nástrahami trati, nenašla ideální rytmus a zaostává za Brignoneovou zaostala o více jak tři sekundy.

Kdo se odpoledne představí určitě, to je Neja Dvorniková. Slovinka po celou dobu jízdy držela konstantní rychlost, ztráta +2,12 znamená sedmnácté místo.

1.Federica Brignoneová (ITA) 1:02,282.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,153.Sara Hectorová (SWE) +0,244.Paula Moltzanová (USA) +0,535.Valérie Grenierová (CAN) +0,566.Alice Robinsonová (NZL) +0,617.Marta Bassinová (ITA) +0,868.Lara Colturiová (ALB) +1,069.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,1110.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,1611.Ana Buciková Joganová (SLO) +1,4912.Ricarda Haaserová (AUT) +1,6813.Julia Scheibová (AUT) +1,7014.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,8814.Camille Rastová (SUI) +1,8816.Nina O'Brienová (USA) +1,9917.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +2,1418.A.J. Hurtová (USA) +2,4019.Clara Direzová (FRA) +2,5620.Franziska Gritschová (AUT) +2,6321.Katharina Liensbergerová (AUT) +3,18

Na desítku útočila Nina O'Brienová, jenže v závěru musela lehce přibrzdit, aby se vešla do brány, proto její ztráta narostla na hodnotu +1,99. Čtrnácté místo.

O proniknutí do desítky usilovala rovněž Franziska Gritschová. Neúspěšně, od druhého mezičasu výrazně ztrácela a s odstupem +2,63 poráží jen krajanku Liensbergerovou.

1.Federica Brignoneová (ITA) 1:02,282.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,153.Sara Hectorová (SWE) +0,244.Paula Moltzanová (USA) +0,535.Valérie Grenierová (CAN) +0,566.Alice Robinsonová (NZL) +0,617.Marta Bassinová (ITA) +0,868.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,119.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,1610.Julia Scheibová (AUT) +1,7011.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,8811.Camille Rastová (SUI) +1,8813.A.J. Hurtová (USA) +2,4014.Clara Direzová (FRA) +2,56

Clara Direzová se hned několikrát nechala vynést, což znamenalo velkou ztrátu rychlosti. Ve výsledku dokonce prohrává i s Hurtovou, a to šestnáct setin. Francouzka má ke spokojenosti hodně daleko.

Jiná Rakušanka Julia Scheibová se do cíle podívala. Spokojená zřejmě úplně nebude, s mankem vteřiny a sedmi desetin uzavírá elitní desítku.

První Rakušankou na startu byla Stephanie Brunnerová. Do posledních bran se prezentovala pěknou, čistou jízdou, jenže v závěru hodně podjela modrou bránu a skončila ve sněhu.

