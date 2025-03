Dnešní první kolo slalomu v norském Hafjellu vyhrál mistr světa ze Saalbachu Loïc Meillard, který si svůj náskok vypracoval hned v úvodní pasáži a žádného ze závodníků už před sebe nepustil. Nejblíže se mu přiblížil Lucas Pinheiro Braathen, který zná zdejší trať velmi dobře a na Meillarda ztratil 34 setin. No a z bronzové pozice půjde do druhého kola Rakušan Fabio Gstrein.



Bez šance na medaili ale není ani čtvrtý Clément Noël nebo pátý Atle Lie McGrath. Dosavadní lídr bodování disciplíny Henrik Kristoffersen půjde do druhého kola ze šesté pozice a může si předběžně zajistit malý křišťálový glóbus.