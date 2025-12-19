Nórsky lyžiar utrpel po ťažkom páde viaceré zlomeniny. Je dobre naladený a teší sa domov

Nórskeho lyžiara Fredrika Möllera po ťažkom páde vo štvrtkovom zjazde Svetového pohára vo Val Gardene prevezú späť do rodnej krajiny, kde bude podľa agentúry DPA pokračovať v liečbe.
Dvadsaťpäťročný pretekár je podľa vyjadrenia svojho tímu dobre naladený a teší sa, že sa cez víkend vráti domov.
Möller nevykazuje žiadne známky vážneho poranenia hlavy a dokáže hýbať rukami aj nohami, uviedol podľa agentúry APA hlavný tréner nórskeho tímu Michael Rottensteiner.
Podľa novšieho oficiálneho vyhlásenia utrpel Möller okrem pomliaždenín tri malé fraktúry v oblasti chrbta, ktoré si nevyžadujú operáciu. Okrem toho si vyrazil dva zuby.
VIDEO: Zostrih z druhého zjazdu sezóny
Cez terénnu vlnu skočil v záklone a pri vysokej rýchlosti dopadol na chrbát. Nórsky zväz informoval, že Möller bude teraz pod dôkladným dohľadom lekárskeho tímu, aby sa vylúčili ďalšie zranenia po takomto ťažkom páde.