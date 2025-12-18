Presúvali im štart, preteky aj prerušili. Náročný zjazd zvládol najlepšie Odermatt

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky zjazdu mužov - Val Gardena:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:24,48 min
2.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
+ 0,15 s
3.
Dominik Paris
Taliansko
+ 0,19 s
4.
Nils Allegre
Francúzsko
+ 0,23 s
5.
Florian Schieder
Taliansko
+ 0,57 s
6.
Mattia Casse
Taliansko
+ 0,67 s
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral aj druhý zjazd novej sezóny Svetového pohára.
Po víťazstve v americkom Beaver Creeku triumfoval vo štvrtok aj na zjazdovke v talianskej Val Gardene a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia aj disciplíny.
Odermatt mal v cieli náskok 15 stotín sekundy pred krajanom Franjom von Allmenom, tretí skončil domáci Dominik Paris (+0,19).
Obhajca veľkého krištáľového glóbusu zaznamenal v Južnom Tirolsku jubilejné 50. víťazstvo v pretekoch SP, čím dorovnal v historických tabuľkách Taliana Alberta Tombu.
Na dostrel má tretieho najúspešnejšieho muža Hermanna Maiera z Rakúska s 54 triumfmi.
VIDEO: Zostrih z druhého zjazdu sezóny
„Počul som o tom. Je úžasné byť teraz na rovnakom počte ako Alberto. O to viac, že sa mi to podarilo práve v jeho rodnom Taliansku,“ uviedol Odermatt v rozhovore pre FIS.
Začiatok štvrtkového zjazdu bol pôvodne naplánovaný na 11.45 h. Postupne ho však viackrát odložili pre hmlu, ktorá zhoršovala viditeľnosť na trati.
Štartovalo sa až o 13.00 a zajazdiť svoj čas stihlo 21 zo 67 pretekárov, kým znovu „sadla“ na zjazdovku hmla a preteky prerušili. Odermatt sa dokázal vysporiadať s náročnými podmienkami najlepšie:
„Všetko bolo iné, ako na tréningu, ktorý bol chladný a agresívny. Teraz bolo vlhko a podmienky iné, ale môj plán zostal rovnaký. Dokázal som sa veľmi dobre prispôsobiť a som veľmi šťastný z tohto víťazstva.“
Celkové poradie SP
Po 11 z 37 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
605 bodov
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
302
3.
Timon Haugan
Nórsko
281
4.
Loic Meillard
Švajčiarsko
258
5.
Alex Vinatzer
Taliansko
251
6
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
245
113.
Andreas Žampa
Slovensko
3
Poradie v zjazde
Po 2 z 8 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
200 bodov
2.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
130
3.
Dominik Paris
Taliansko
100
4.
Ryan Cochran-Siegle
USA
80
5.
Nils Allegre
Francúzsko
72
6
Adrian Smiseth Sejersted
Nórsko
64