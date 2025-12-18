Presúvali im štart, preteky aj prerušili. Náročný zjazd zvládol najlepšie Odermatt

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. dec 2025 o 14:34
ShareTweet0

Na pódiu ho doplnil aj domáci lyžiar.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky zjazdu mužov - Val Gardena:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:24,48 min

2.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

+ 0,15 s

3.

Dominik Paris

Taliansko

+ 0,19 s

4.

Nils Allegre

Francúzsko

+ 0,23 s

5.

Florian Schieder

Taliansko

+ 0,57 s

6.

Mattia Casse

Taliansko

+ 0,67 s

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral aj druhý zjazd novej sezóny Svetového pohára.

Po víťazstve v americkom Beaver Creeku triumfoval vo štvrtok aj na zjazdovke v talianskej Val Gardene a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia aj disciplíny.

Odermatt mal v cieli náskok 15 stotín sekundy pred krajanom Franjom von Allmenom, tretí skončil domáci Dominik Paris (+0,19).

Obhajca veľkého krištáľového glóbusu zaznamenal v Južnom Tirolsku jubilejné 50. víťazstvo v pretekoch SP, čím dorovnal v historických tabuľkách Taliana Alberta Tombu.

Na dostrel má tretieho najúspešnejšieho muža Hermanna Maiera z Rakúska s 54 triumfmi.

VIDEO: Zostrih z druhého zjazdu sezóny

„Počul som o tom. Je úžasné byť teraz na rovnakom počte ako Alberto. O to viac, že sa mi to podarilo práve v jeho rodnom Taliansku,“ uviedol Odermatt v rozhovore pre FIS.

Začiatok štvrtkového zjazdu bol pôvodne naplánovaný na 11.45 h. Postupne ho však viackrát odložili pre hmlu, ktorá zhoršovala viditeľnosť na trati.

Štartovalo sa až o 13.00 a zajazdiť svoj čas stihlo 21 zo 67 pretekárov, kým znovu „sadla“ na zjazdovku hmla a preteky prerušili. Odermatt sa dokázal vysporiadať s náročnými podmienkami najlepšie:

„Všetko bolo iné, ako na tréningu, ktorý bol chladný a agresívny. Teraz bolo vlhko a podmienky iné, ale môj plán zostal rovnaký. Dokázal som sa veľmi dobre prispôsobiť a som veľmi šťastný z tohto víťazstva.“

Celkové poradie SP

Po 11 z 37 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

605 bodov

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

302

3.

Timon Haugan

Nórsko

281

4.

Loic Meillard

Švajčiarsko

258

5.

Alex Vinatzer

Taliansko

251

6

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

245

113.

Andreas Žampa

Slovensko

3

Poradie v zjazde

Po 2 z 8 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

200 bodov

2.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

130

3.

Dominik Paris

Taliansko

100

4.

Ryan Cochran-Siegle

USA

80

5.

Nils Allegre

Francúzsko

72

6

Adrian Smiseth Sejersted

Nórsko

64

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Marco Odermatt.
Marco Odermatt.
Presúvali im štart, preteky aj prerušili. Náročný zjazd zvládol najlepšie Odermatt
dnes 14:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Presúvali im štart, preteky aj prerušili. Náročný zjazd zvládol najlepšie Odermatt