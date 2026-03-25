Shiffrinová sa bála, no plakala od šťastia. O rok to už nebude stačiť, varuje expertka

Dojatá Mikaela Shiffrinová so svojím snúbencom Aleksandrom Aamodtom Kildem. (Autor: TASR/AP)
Miroslav Kováčik|25. mar 2026 o 15:25
Mikaela Shiffrinová šiestykrát získala veľký glóbus.

Hoci bolo druhé kolo záverečných pretekov sezóny v plnom prúde, svetové médiá už mohli zverejňovať správy o ďalšom rekorde Mikaely Shiffrinovej.

Fenomenálna americká lyžiarka šiestykrát ovládla poradie Svetového pohára, čím vyrovnala doterajší najlepší zápis Annemarie Moserovej-Pröllovej.

Rodáčka z Vailu sa vrátila na trón po trojročnej odmlke a priznala, že triumf v elitnom seriáli si cení rovnako ako zlatú olympijskú medailu.

Kým v Cortine suverénne vyhrala, v rámci sezóny jej dýchala na chrbát Emma Aicherová. Po jedenástich rokoch padla definitíva až v poslednom kole sezóny, pred ktorým nemala Shiffrinová nič isté. 

"Všetka česť Emme. Blahoželám jej a rovnako jej tímu k skvele odvedenej práci. Bola veľmi zdatnou súperkou," uviedla Shiffrinová. 

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vľavo) reaguje so svojím snúbencom, nórskym lyžiarom Aleksandrom Aamodtom Kildem v cieli 2. kola obrovského slalomu
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojou matkou Eileen v cieli 2. kola obrovského slalomu
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vpravo) reaguje so svojím snúbencom, nórskym lyžiarom Aleksandrom Aamodtom Kildem v cieli 2. kola obrovského slalomu
Zmysel pre drámu

Pred poslednými pretekmi sa zdalo, že súboj o veľký glóbus bude iba formalitou. Shiffrinová mala 85-bodový náskok a navyše obrovský slalom je aktuálne najslabšou disciplínou všestrannej Nemky. 

Aby Aicherová preklopila poradie na svoju stranu, musela by sa v obrovskom slalome nielen prvýkrát umiestniť na pódiu, ale rovno na najvyššom stupienku.

Zároveň by Shiffrinová nemohla bodovať, teda skončiť mimo top 15. To sa jej naposledy stalo na konci minulej sezóny, keď nedokončila "obrák" v Aare. 

Išlo o kombináciu veľmi nepravdepodobných výsledkov, no Shiffrinová má zrejme zmysel pre drámu. V prvom kole išla až príliš na istotu a s priepastnou stratou 1,55 sekundy obsadila až 17. priečku. 

"Mikaela mala výborný vstup, no potom bola trošku dlhšie v oblúkoch. Na medzičasoch strácala a nebolo to také plynulé, ako sme zvyknutí. 

Sklamala ma. Myslela som si, že bude útočiť na top 5, ale po tom úvode si nebola istá tým, čo robí," hodnotila expertka JOJ Športu Jana Wolnerová.

Navyše, Aicherová zašla tretí najlepší čas, čím sa vrátila do hry. "Na Shiffrinovú vyvíja obrovský tlak," písal web nemeckej televízie ZDF.

Už si predstavovala titulky novín

Pred druhým kolom tak bolo všetko otvorené. Ak by Shiffrinová nedokázala poskočiť o dve pozície, boj o veľký glóbus by rozhodla až jazda Aicherovej.

Američanka sa však skoncentrovala a predviedla lepší výkon než o tri hodiny skôr. Do cieľa prišla v zelených číslach a keď ju nasledujúce dve pretekárky nezdolali, bolo o veľkom glóbuse rozhodnuté. 

Shiffrinová sa rozplakala. Zakryla si tvár rukami a krútila hlavou. V cieli sa objala s matkou Eileen či snúbencom Aleksandrom Aamodtom Kildem.

"V jednej chvíli som si myslela, že nezískam ani bod a Emma to vyhrá. Od rána som bola veľmi nervózna a Emma predviedla v prvom kole úžasný výkon. 

Už som si predstavovala tie titulky v novinách. Vedela som, že to musím zvrátiť a druhé kolo bolo našťastie lepšie," povedala pre ZDF.

Nielenže sama získala potrebné body, ale možno aj ovplyvnila výkon Aicherovej. Akoby aj z nej všetko opadlo, nebola taká dravá a urobila veľkú chybu, pre ktorú bol jej čas v druhom kole vôbec najhorší.  

Napokon spadla o dve stotiny za jedenástu Shiffrinovú, čím sa rozdiel medzi nimi zvýšil na 87 bodov. V realite bol však tento súboj oveľa tesnejší.

"Je fajn, že som bola v hre až do konca. Avšak, vedela som, že sa musí stať zázrak. Napriek tomu som so sezónou veľmi spokojná," dodala Nemka.

Krajší záver si nemohla želať

Víťazstvo Shiffrinovej je zaslúžené. V slalome získala 980 z možných 1000 bodov a postupne sa zlepšovala aj v "obráku", v ktorom v Špindlerovom Mlyne ukončila dvojročné čakanie na pódium. 

V závere ustála tlak 22-ročnej Nemky, ktorá však Shiffrinovej jasne odkázala, že ak chce aj siedmy veľký glóbus, bude sa musieť ešte zlepšiť. 

Nemecká lyžiarka Emma Aicherová po obrovskom slalome v nórskom Hafjelli 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)

"Mikaela si uvedomuje, že v budúcej sezóne jej nebude stačiť jazdiť len dve disciplíny. So svojím snúbencom tak bude trénovať rýchlostné disciplíny a určite pôjde viac super-G," myslí si Wolnerová. 

V budúcom ročníku by mohla vyrovnať rekord Lindsey Vonnovej a Marcela Hirschera, ktorí majú po 20 glóbusov. Shiffrinová ich zatiaľ má o dva menej.

Okrem šiestich veľkých glóbusov deväťkrát ovládla poradie slalomu, dvakrát obrovského slalomu a v sezóne 2018/2019 bola najlepšia v super-G.

"Mám veľkú radosť, že som získala veľký glóbus. Je to pre mňa emotívny moment, bola to náročná sezóna. Krajší záver som si ani nemohla želať.

Je to odmena pre všetkých okolo mňa. Mám neuveriteľnú podporu tímu, fyzioterapeutov a rodiny. Bez nich by som to nedokázala," dodala.

