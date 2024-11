Shiffrinová je krok od výnimočnej chvíle. Scenár pripravila tak, aby mal veľké finále

BRATISLAVA. Mikaela Shiffrinová si tenisovou terminológiou vybojovala dva mečbaly. Aj keď tvrdí, že sa na to nesústreďuje, stovku víťazstiev vo Svetovom pohári môže dosiahnuť na špeciálnom mieste. Doma.

"Snažila som sa sústrediť, tlačiť na to a som veľmi spokojná s druhou jazdou. Je to skvelý deň," uviedla v televíznom rozhovore pre FIS.

Vďaka piatemu najrýchlejšiemu kolu si však pohodlne postrážila náskok a do cieľa prišla v zelených číslach s náskokom 0,55 sekundy.

Dosiahla 62. víťazstvo v slalome a celkovo 154. stupne víťazov, vďaka čomu stráca na rekord Ingemara Stenmarka už len jedno pódium.

Pokiaľ by teda zvíťazila o sedem dní v obrovskom slalome, nielenže by stanovila nový míľnik, ale by aj vyrovnala zápis švédskej lyžiarskej legendy.

Väčšiu šancu má však v najtočivejšej disciplíne. Kým v Killingtone nevyhrala ani jeden "obrák", iba v jednom zo siedmich slalomov nevyhrala.