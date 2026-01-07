Slovenský lyžiar suverénnym víťazom super-G. Darilo sa aj jeho krajanom

Marek Kubačka.
Marek Kubačka. (Autor: Slovenský paralympijský výbor)
TASR|7. jan 2026 o 16:45
ShareTweet0

Tretie miesto obsadil Švajčiar Marc Bleiker.

Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka sa stal časom 1:19,21 min. víťazom super-G v rámci podujatia FIS v Jasnej v kategórii zrakovo znevýhodnených. Za ním skončil jeho krajan Jakub Krako (+6,38 s), tretie miesto obsadil Švajčiar Marc Bleiker.

Medzi stojacimi pretekármi vybojoval zo Slovákov pódiové umiestnenie Martin Čupka, v rovnakej disciplíne obsadil druhú priečku. Víťazom sa stal s náskokom 1,18 sekundy Švajčiar Ueli Rotach.

Podujatie v Jasnej pokračuje vo štvrtok obrovským slalomom a v piatok je na programe slalom.

Paralympijské

Marek Kubačka.
Marek Kubačka.
Slovenský lyžiar suverénnym víťazom super-G. Darilo sa aj jeho krajanom
dnes 16:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Slovenský lyžiar suverénnym víťazom super-G. Darilo sa aj jeho krajanom