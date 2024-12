Na tréning vstáva aj pred štvrtou ráno. Vonnová nachádza formu a splnila prvý cieľ

"Oficiálne som sa kvalifikovala do Svetového pohára," zdôraznila 40-ročná lyžiarka vo svojom príspevku na sociálnych sieťach.

Tieto tri otázky ešte donedávna rezonovali vo svete zjazdového lyžovania. Dnes je odpoveď na prvú otázku nejasná, pre Hirschera sa sezóna predčasne skončila, no dobré správy hlási aspoň Vonnová.

BRATISLAVA. Kedy získa Mikaela Shiffrinová 100. víťazstvo, ako sa bude po návrate dariť Marcelovi Hirscherovi a vráti sa do kolotoča Svetového pohára aj legendárna Lindsey Vonnová?

Opäť je tak bližšie k tomu, aby sa vrátila do elitného seriálu, v ktorom naposledy súťažila pred takmer šiestimi rokmi v Cortine d'Ampezzo.

"Úprimne, nikdy som si nemyslela, že budem opäť v tejto pozícii. Po operácii moja prvá myšlienka nebola, že sa vrátim. Bola som šťastná, že ma nič nebolí a hovorila som si, že uvidíme, čo toto koleno dokáže," povedala.

Goggiová: Bojím sa o ňu

Vonnovú tešia pozitívne reakcie, no sama sa nikam neponáhľa.

Jej návrat by bol teoreticky možný už tento víkend pred domácimi fanúšikmi v Beaver Creeku, no pravdepodobnosť je nízka. Skôr prichádza do úvahy rola predjazdkyne pred zjazdom či super-G.

Američanka vraví, že nemyslí na rekordy, robí to na sto percent pre seba a svoj návrat si chce hlavne užiť. Avšak, ako rodená víťazka, sa zároveň nechce uspokojiť s priečkami na konci výsledkovej listiny.