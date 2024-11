Pomohli jej slová Federera. Prečo Vonnová získa voľnú kartu ťažšie ako Hirscher?

Návrat držiteľa ôsmich veľkých glóbusov Marcela Hirschera bol obrovským diváckym lákadlom, no zároveň inšpiráciou pre lyžiarov, že aj vo vyššom športovom veku a po dlhej pauze môžu bojovať v elitnom seriáli.

Lekári jej nahradili časť pravého kolenného kĺbu, no rehabilitácia išla natoľko dobre, že jej mohli dať zelenú v prípadnom návrate k lyžovaniu.

Poukázala aj na hviezdu NBA LeBrona Jamesa, ktorý bude mať štyridsať 30. decembra. "Stále je tam a drtí to," povedala pre New York Times.

Vonnová sa bude snažiť pridať k športovcom, ktorí dosiahli úspechy aj po štyridsiatke, či už to boli Tom Brady, Tiger Woods alebo Serena Williamsová.

"Určite si nemyslím, že by sa chcela vrátiť, pokiaľ by si tým nebola istá a určite sa nebude chcieť umiestňovať medzi poslednými desiatimi," povedala pre TV Nova bývalá česká slalomárka Šárka Strachová.

Podobne ako v prípade Hirschera sa špekuluje nad tým, kam to Vonnová pri návrate môže dosiahnuť. Rozšíri svoju zbierku víťazstiev? Doposiaľ ich má vo Svetovom pohári na konte 82, z toho rekordných 43 v zjazde.

"Mojím cieľom je užiť si to a dúfam, že ma táto cesta zavedie na preteky Svetového pohára. Nevrátila by som sa do amerického lyžiarskeho tímu, keby som nemala svoje plány," povedala olympijská víťazka z Vancouveru.

Nevylúčila ani možnosť, že by sa opäť mohla predstaviť pod piatimi kruhmi. Do začiatku ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo zostáva 444 dní.

"Vždy som si užívala preteky v Cortine a dosiahla som tam veľa úspechov. Neviem, čo mi prinesú najbližšie mesiace a ďalší rok a pol. Takže nemôžem povedať, či je to možné," tvrdí Vonnová, ktorú inšpiroval aj Roger Federer.