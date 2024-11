Nemyslela som si, že je hlúpa. Ničí si imidž, vraví majsterka sveta o návrate Vonnovej

BRATISLAVA. Návrat Lindsey Vonnovej k súťažnému lyžovaniu, vyvolal po takmer šesťročnej prestávke vlnu pozitívnych reakcii. Mikaela Shiffrinová je nadšená z toho, že bude opäť jej tímovou kolegyňou a aj viaceré rakúske lyžiarky sa tešia na kráľovnú rýchlosti. Kompletný program a výsledky v sezóne 2024/2025

"Lindsey som vždy obdivovala za jej postoj k športu. Nikdy sa nevzdávala a som presvedčená o tom, že aj preto je taká úspešná," povedala 28-ročná Nina Ortliebová pre Kronen Zeitung.

Naopak, na stranu pochybovačov sa pridali bývalí švajčiarski lyžiari Sonja Nefová a Bruno Kernen, ktorí si nemyslia, že Vonnovej rozhodnutie je správne.

"Lindsey je veľká dáma tohto športu, nechcem nijako znižovať jej úspechy. Práve naopak. Podľa mňa však môže svojím návratom iba prehrať," povedala Nefová pre švajčiarsky denník Blick. Víťazstvo? Nemožné Rozhodnutie 82-násobnej víťazky pretekov Svetového pohára mnohých prekvapilo, keďže v apríli tohto roka podstúpila operáciu kolenného kĺbu. Kúsok z neho nahradila titánová časť, no Vonnovej rekonvalescencia išla až prekvapivo hladko a aj preto napokon dostala od lekárov zelenú. Neferová však tvrdí, že tým Američanka veľa riskuje. VIDEO: Lindsey Vonnová a jej tri olympijské medaily

"Pád môže byť pre ňu zničujúci, pretože má kovové koleno. Žiadny chirurg na svete by nepovedal, že to, čo Lindsey robí, je inteligentné. Keď máte 40 rokov, určite nedokážete vydať zo seba všetko s umelým kolenom. Je nemožné, aby dosiahla ďalšie víťazstvo," myslí si Neferová, ktorá si spomenula aj na moment, keď začula chýry o možnom návrate. "Pomyslela som si, že nemôže byť taká hlúpa. Bohužiaľ, očividne je. Lindsey si týmto krokom veľa ničí zo svojho imidžu," ostro reaguje Švajčiarka.

Aj majster sveta v zjazde z roku 1997 si prešiel problémami s kolenom. Po kariére však vedie život bez bolesti, dokonca si s kamarátmi zahrá florbal. Vie však, že to nesmie preháňať, napríklad pri lyžovaní. "Môj lekár mi dal jasne najavo, že ak by som prudko letel a niečo by sa mi vylomilo z kolena, pravdepodobne by sa to už nedalo opraviť," povedal. Reakcia dvoma vetami Dnes 52-ročný Kernen si myslí, že Vonnová sa môže občas dostať do elitnej desiatky, ale nepredpokladá, že dosiahne pódium vo Svetovom pohári. Zamyslel sa aj nad tým, prečo Američanka, ktorá v kariére dosiahla všetko a stala sa celosvetovou hviezdou, sa chce vrátiť medzi profesionálov.

"Pocit stáť na štarte pretekov, cítiť adrenalín a možno aj radosť z dojazdu do cieľa sa po odchode do dôchodku nedá nahradiť," hovorí pre Blick. O podobnom návrate vraj nikdy ani na sekundu nerozmýšľal, no priznal, že aj jemu trvalo, kým si po kariére našiel uplatnenie. Podľa Nefovej si Vonnová dostatočne nezvykla práve na život po kariére. "Nedokáže sa vyrovnať s bežným životom, kde nie je stále stredobodom pozornosti a netočí sa všetko okolo nej. Preto mi je jej ľúto," dodala majsterka sveta v obrovskom slalome z roku 2001.

Tieto slová neunikli ani pozornosti Lindsey Vonnovej. Najskôr zverejnila fotografie z tréningu s americkým tímom či Taliankou Sofiou Goggiovou a následne dvoma vetami ironicky reagovala na Švajčiarov: "Veľmi milé slová, Sonja a Bruno. Nezabudnem na ne."

Podporila ju legenda Majiteľka ôsmich krištáľových glóbusov za zjazd bude musieť pred Svetovým pohárom absolvovať preteky nižšej kategórie, aby znížila svoje FIS body. Na domácej zjazdovke v Beaver Creeku by sa mohla predstaviť ako predjazdkyňa a do úvahy prichádza možnosť, že sa tri dni pred Vianocami vráti do Svetového pohára v super-G vo švajčiarskom St. Moritzi. Nevylúčila ani možnosť, že by sa mohla predstaviť na olympiáde v roku 2026. Tá sa uskutoční v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde bola veľmi úspešná.