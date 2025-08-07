Vonnová má veľké ambície. V príprave na olympiádu ju bude trénovať nórsky velikán

KENNELBACH. Americká lyžiarka Lindsey Vonnová pridala do svojho trénerského tímu Aksela Lunda Svindala. Nórsky zjazdársky velikán jej pomôže v príprave na budúcoročné zimné olympijské hry.
Štyridsaťročná Američanka, ktorá získala na ZOH 2010 vo Vancouveri zlato v zjazde, sa vrátila na biele svahy v minulej sezóne s novým titanovým kolenom. Plánuje súťažiť aj na ZOH 2026, ktoré od 6. do 22. februára hostia Miláno a Cortina d'Ampezzo.
Vonnová musela prerušiť kariéru v roku 2019 po sérii pádov a zranení. Následne absolvovala chirurgické zákroky, pri ktorých jej voperovali dve titanové časti do pravého kolena a podaril sa jej úchvatný „comeback“.
V marci skončila druhá v super-G v Sun Valley, čo bolo jej prvé pódiové umiestenie v SP od roku 2018.
Dvojnásobný olympijský šampión a päťnásobný majster sveta Svindal začne trénovať Vonnovú ešte toto leto počas tréningového kempu v Čile.
„To, že ho mám oficiálne v tíme, keď sa snažíme o účasť na zimných olympijských hrách v Cortine, je pre mňa obrovská podpora,“ povedala podľa AP 82-násobná víťazka pretekov Svetového pohára.
„Tento návrat je o posúvaní hraníc a dokazovaní toho, čo je možné. Verím, že Aksel mi pomôže získať extra výhodu, ktorú budem na tejto ambicióznej ceste potrebovať. Som vďačná, že ho mám v tíme, nemohla som si priať lepšieho partnera.“
Svindal ukončil kariéru v roku 2019 po majstrovstvách sveta: „Bol som prekvapený, keď mi Lindsey zavolala, ale je to určite pre mňa veľká česť, že si ma vybrala do tímu.“