Lepšia bola len Tina Mazeová. Slovinka ukončí po rokoch úspešnú kariéru

Slovinská lyžiarka a dvojnásobná majsterka sveta v zjazde Ilka Štuhecová ukončí počas budúceho víkendu svoju kariéru.
Špecialistka na rýchlostné disciplíny sa v rámci finále Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli predstaví v zjazde a v super-G.
Tridsaťpäťročná lyžiarka získala prvý titul majsterky sveta v roku 2017 a o dva roky neskôr obhájila prvenstvo.
Vo svojej zbierke má aj dva malé glóbusy za zjazd a kombináciu. Oba získala v sezóne 2016/2017, keď v celkovom poradí SP obsadila druhé miesto za Američankou Mikaelou Shiffrinovou.
„Môžem potvrdiť, že to budú moje posledné preteky. Som spokojná s tým, ako momentálne lyžujem a chcem sa pobiť o pódiové umiestnenia. Mám na to záverečné dva pokusy,“ citovala Slovinku agentúra STA.
Štuhecová zažila premiéru vo Svetovom pohári v roku 2007 v Lenzerheide a odvtedy sa na pódium postavila celkovo 22-krát.
V jedenástich pretekoch sa tešila z víťazstva, pričom sedem z nich prišlo v zjazde. Spomedzi Sloviniek má na konte viac triumfov len Tina Mazeová (26).
Štuhecová si o rok predĺžila kariéru aj preto, že sa chcela predstaviť na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Budúcoročné MS vo švajčiarskej Crans Montane už však budú bez účasti historicky najlepšej slovinskej zjazdárky.