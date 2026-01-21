Talian sa priblížil traťovému rekordu na zjazdovke Streif. Nedávno prvýkrát vyhral

Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni sa v druhom tréningu na sobotňajší zjazd Svetového pohára v Kitzbüheli priblížil traťovému rekordu Fritza Strobla z roku 1997.
Dvadsaťštyriročný zjazdár, ktorý v piatok v superobrovskom slalome vo Wengene prvýkrát v kariére vyhral preteky elitného seriálu potvrdil výbornú formu aj na legendárnej zjazdovke Streif časom 1:52,21.
Za výkonom niekdajšieho rakúskeho reprezentanta, ktorý zjazd v Kitzbüheli ovládol dvakrát, zaostal o 63 stotín.
VIDEO: Víťazná jazda Franzoniho vo Wengene
Franzoni bol najrýchlejší aj v utorňajšom tréningu, v ktorom zajazdil čas 1:52,87. Tentoraz predčil o deväť stotín Francúza Nilsa Alphanda. Český reprezentant Jan Zabystřan v stredu obsadil 23. miesto a polepšil si o desať priečok oproti prvému tréningu. Na Franzoniho stratil 1,57 sekundy.