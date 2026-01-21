Talian sa priblížil traťovému rekordu na zjazdovke Streif. Nedávno prvýkrát vyhral

Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni.
Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. jan 2026 o 14:29
ShareTweet0

Za časom niekdajšieho rakúskeho reprezentanta zaostal o 63 stotín.

Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni sa v druhom tréningu na sobotňajší zjazd Svetového pohára v Kitzbüheli priblížil traťovému rekordu Fritza Strobla z roku 1997.

Dvadsaťštyriročný zjazdár, ktorý v piatok v superobrovskom slalome vo Wengene prvýkrát v kariére vyhral preteky elitného seriálu potvrdil výbornú formu aj na legendárnej zjazdovke Streif časom 1:52,21.

Za výkonom niekdajšieho rakúskeho reprezentanta, ktorý zjazd v Kitzbüheli ovládol dvakrát, zaostal o 63 stotín.

VIDEO: Víťazná jazda Franzoniho vo Wengene

Franzoni bol najrýchlejší aj v utorňajšom tréningu, v ktorom zajazdil čas 1:52,87. Tentoraz predčil o deväť stotín Francúza Nilsa Alphanda. Český reprezentant Jan Zabystřan v stredu obsadil 23. miesto a polepšil si o desať priečok oproti prvému tréningu. Na Franzoniho stratil 1,57 sekundy.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni.
Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni.
Talian sa priblížil traťovému rekordu na zjazdovke Streif. Nedávno prvýkrát vyhral
dnes 14:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Talian sa priblížil traťovému rekordu na zjazdovke Streif. Nedávno prvýkrát vyhral