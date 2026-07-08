Zahynul pri tom, čo miloval. Tragická nehoda poslala populárneho Američana na večnosť

TJ Lanning
TJ Lanning (Autor: U.S. Ski & Snowboard Team)
SITA|8. júl 2026 o 13:33
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Mal hviezdny štart do svojej kariéry ako najlepšie hodnotený junior sveta.

Alpské lyžovanie smúti nad stratou populárneho bývalého rýchlostného lyžiara TJ Lanninga, ktorý zomrel na následky zranení pri nehode. Strešná organizácia v USA to oznámila na sociálnej sieti.

"Sme hlboko zarmútení úmrtím TJ Lanninga, bývalého alpského lyžiara a trénera amerického lyžiarskeho tímu, ktorého vplyv na náš šport ďaleko presiahol jeho roky súťaženia.

V tomto ťažkom období myslíme na jeho rodinu, priateľov a deti," napísali zástupcovia U.S. Ski & Snowboard.

Štyridsaťjedenročný Lanning mal hviezdny štart do kariéry ako najlepšie hodnotený junior na svete v slalome aj superobrovskom slalome v roku 2001.

Napokon sa presadil v rýchlostnom lyžovaní, reprezentoval americký tím na majstrovstvách sveta 2007 vo Švédsku. Trikrát sa umiestnil v prvej desiatke Svetového pohára.

Jeho sľubná kariéra prenasledovaná zraneniami sa skončila v novembri 2009. Lanning stratil kontrolu nad vozidlom a havaroval, pričom utrpel zlomeninu krku a rozsiahle zranenie ľavého kolena.

Po ukončení kariéry pracoval s americkým lyžiarskym tímom ako tréner rýchlostného lyžovania. A napokon tragicky zahynul pri lyžiarskej nehode.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

TJ Lanning
TJ Lanning
Zahynul pri tom, čo miloval. Tragická nehoda poslala populárneho Američana na večnosť
dnes 13:33
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