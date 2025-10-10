Zväz lyžovania chce byť na ZOH najpočetnejší. Prioritou je vylepšiť podmienky trénovania

BRATISLAVA. Zimná sezóna sa blíži a Zväz slovenského lyžovania (ZSL) predstavil reprezentačné tímy a priority pre začínajúcu sezónu 2025/2026.
Tá vyvrcholí v Taliansku na zimných olympijských a paralympijských hrách v Miláne a Cortine budúci rok.
ZSL má ambíciu vyslať na tieto hry najvyšší počet individuálnych športovcov spomedzi všetkých slovenských športových zväzov.
15 športovcov
Prezident SZL Martin Paško pre TASR uviedol, že ambícia je vyslať pod päť kruhov až 15 športovcov.
„V tejto chvíli je to také, že o trinástich športovcoch čo sa týka zjazdových a severských disciplín môžeme povedať, že to vidíme ako hotovú vec. Máme obsadených aj sedem miesteniek pre paralympionikov, pričom ich máme k dispozícii osem.
Veríme a robíme všetko pre to, aby sme našli cestu dodatočných zdrojov a vybojovali ešte ďalšiu miestenku na zjazdové disciplíny pre chalanov, lebo sú tam športovci, ktorí si to nielenže zaslúžia, ale v realite by na olympiáde mohli prekvapiť. Mali sme aj veľké sedenie so Žampa tímom, hľadáme cestu ako ich ešte podporiť.“
Paško informoval aj o dôležitých krokoch v rámci športovej infraštruktúry. „Našou prioritou je vytvoriť priestor športovcom, aby mali kde trénovať. Pred dvomi rokmi sme začali strategickým zámerom pre zjazdové i pre bežecké disciplíny.
Minulý rok sme ako pilotný projekt otvorili Národné tréningové centrum žiactva v Malej Frankovej, ktoré prvý rok navštívilo vyše 58 klubov.
Dnes sa pochválime ďalším významným krokom, keď v lyžiarskom stredisku Jasná-Nízke Tatry máme stavebné povolenie na ďalšie tréningové centrum pre zjazdové lyžovanie a čo ma ešte viac teší, je aktivita na Kubínskej Holi, ktorá finalizuje projekt pre paralympijské centrum.“
Významná posila
Príprava na novú lyžiarsku sezóna trvá už dlhšie. Obhajkyňa zlatej paralympijskej medaily z Pekingu 2022 Alexandra Rexová vstupuje do sezóny s novými navádzačmi Matúšom Ďurišom a Samuelom Vigašom.
Významnou posilou bežeckého lyžovania je angažovanie uznávaného českého trénera Jana Franca, ktorý od júna vedie reprezentačné družstvo.
Na olympijskú účasť v rámci moderných disciplín má najväčšiu šancu snouboardista Samuel Jaroš, bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci sa pripravovali na sezónu na Novom Zélande.
V snoubordkrose zabojujú o olympijské miestenky Katarína Pitoňáková a Samuel Sakál. Novou tvárou slovenského bežeckého lyžovania je Američan so slovenskými koreňmi Peter Hinds.
Skokan na lyžiach Hektor Kapustík, ktorý v lete skočil osobný rekord 146 metrov v poľskom Zakopanom, vstupuje do olympijskej sezóny s novou trénerskou posilou v osobe slovinského trénera Vasju Bajca.
Freestyle lyžiar Michael Oravec má v rukáve nové triky, s ktorými má reálnu šancu bojovať o ZOH. Skikrosárka Nikola Fričová začína v decembri Svetovými pohármi, na ktorých sa bude usilovať nazbierať dostatok bodov pre olympijskú účasť.
Najviac potešiteľnou správou však je, že obhajkyňa zlatej olympijskej medaily Petra Vlhová absolvovala v marci druhú operáciu kolena a je na dobrej ceste k návratu.
„Športovci absolvovali náročnú letnú prípravu v kombinácii - fyzická príprava, kondičná príprava na Slovensku, vysokohorská príprava v talianskych a rakúskych Alpách. Všetci zranení športovci z minulého roku majú zranenia vykompenzované svojou poctivou robotou, ktorú absolvovali počas celého leta.
No a tým, že pre nás je táto sezóna taký míľnik, lebo vlastne končí nám prvý štvorročný cyklus a ešte aj olympijský a zároveň začína ďalší, forma sa vylaďuje, aby sme dosiahli na olympijskom poli čo najlepšie výsledky.
Vždy je to však na športovcoch. Takže aj odkaz výkonného výboru a všetkých partnerov pre športovcov je, že držíme im palce, aby mali čo najviac športového šťastia, ktoré na vrcholovej úrovni treba mať.
A k tomu nech sa im vyhýbajú všetky zranenia a aj soplíky, lebo to sú všetko veci, ktoré na najvyššej úrovni významne ovplyvňujú výkon a tie rozdiely sa vymazali.
Niektorý zo športovcov spomínal, že na tom vrcholnom športe, či to sú muži alebo ženy, môže vyhrať z prvej tridsiatky každý. A tie rozdiely sú fakt už len v tom, ako je v danej chvíli a v danej minúte na tom so svojou formou a svojou psychikou,“ zhrnul Paško.
Lepšie začlenenie
Počas leta mali na ZSL veľa práce, prezidenta zväzu teší najmä fakt, že sa jeho zástupcom podarilo hlbšie začleniť do štruktúr Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
„Pracovali sme na výbere tímu ľudí vo zväze, tím sa významne etabloval v rámci FIS. Organizácia, ktorá zastrešuje celosvetovo lyžiarsky šport, má vlastné komisie, ktoré sú deväťčlenné pre jednotlivé záležitosti a jednotlivé oblasti.
A nám sa do týchto komisií podarilo dostať až deväť našich športových odborníkov do deviatich komisií.
Sú vnímaní naozaj ako odborníci a vďaka tomu sa tam dostali. Ale zároveň vďaka tomu získavame nekonečnú studnicu informácií a nových trendov, že kam sa to posúva.“
Okrem toho pracoval ZSL aj na ďalších organizačných veciach, Paško ich pre TASR zhrnul:
„Zväz už nevnímame len ako organizáciu, ktorá má na starosti to, aby zabezpečila letenky a ubytovanie pre svojich športovcov na vrcholových podujatiach, ale snažíme sa zo zväzu vybudovať organizáciu, ktorá je partnerom pre športovcov, pre ich hlavných sponzorov - čo sú rodičia a pre štát ako taký.
Z hľadiska lyžiarskeho športu, ktorý si drží 18-percentnú popularitu v rámci celého Slovenska, tak tú oblasť by som rozdelil na také základné veci.
Je to samozrejme starostlivosť o športovcov, vytvorenie súťaží nielen celoslovenských, ale aj regionálnych pre všetky jednotlivé disciplíny ktoré máme.
Zabezpečiť im meranie, zabezpečiť im partnerov, zabezpečiť miesta, kde sa tie súťaže uskutočnia a dohodnúť sa s partnermi, s plochami, s obcami, s lyžiarskymi strediskami.
Musíme tiež vytvoriť kalendár, to je náročná práca, následne vyhodnotiť sezónu, skontrolovať ukazovatele a porovnať si na základe úspešných ukončených testov, ako sú na tom športovci svojou výkonnosťou, aby sme vedeli pripraviť nominačné kritériá na ďalšiu sezónu. A tiež ako sa nám jednotliví športovci zlepšujú, posúvajú atď.“