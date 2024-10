Pripravoval sa s hviezdnymi navrátilcami. Žampu po úvodnej jazde potešilo koleno

"Boli to moje prvé preteky po zranení. Nebolo to úplne ideálne. Sneh bol trochu lepší, ako som čakal. Štartovať s číslom 60 po zranení bolo náročné. Dal som do toho všetko, došiel som do cieľa, bol to dobrý prvý test, koleno vydržalo.

Sezóna sa iba začína, tak ako to dnes nevyšlo, to nabudúce môže vyjsť. Verím, že to bude nabudúce lepšie," uviedol 34-ročný lyžiar pre slovenské médiá.

Bratia Žampovci sa na novú zimu tradične pripravovali na Novom Zélande, kde im spoločnosť robili aj Nór Lucas Braathen a Rakúšan Marcel Hirscher. Obaja sa práve v Söldene vrátili po pauze do súťažného kolotoča.