Po skvelom výkone patrí k najlepším. Lukostrelkyňa Baránková ide bojovať o medailu

ČCHENG TU. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková postúpila priamo do semifinále olympijského luku v terénnej lukostreľbe na Svetových hrách v Čcheng-tu.
K kvalifikácii obsadila druhé miesto, rovnako ako najlepšia Nemka Elisa Tartlerová dosiahla 370 bodov. Na druhú priečku ju odsunul menší počet šípov do čistého stredu (26:29).
Olympionička z Tokia 2020 a Paríža 2024 bola v pondelok ako jediná zo slovenskej výpravy v súťažnom dianí na Svetových hrách 2025.
V prvej časti kvalifikácie dosiahla pri neznámych vzdialenostiach výsledok 188 bodov, o dva body menej ako Tartlerová. V druhej časti na známe vzdialenosti bola zasa o dva body lepšia ako jej rivalka, keď mala 182 bodov.
Dve najlepšie lukostrelkyne z kvalifikácie postúpili priamo do semifinále a v utorok ich čaká iba vzájomný súboj na úvod celého programu o 3.00 SELČ.
Tento duel však nebude rozhodovať o vyradení jednej či druhej lukostrelkyne, rozhodne len o výhodnejšej pozícii pre semifinále. Ich rivalky čaká vyraďovacia časť, po ktorej Slovenka a Nemka spoznajú svoje súperky v stredajšom semifinále.
„S výsledkom som veľmi spokojná. Je to oveľa lepší výsledok ako z predchádzajúcich Svetových hier v Birminghame. Vďaka umiestneniu ma čaká súboj o medaily a najhoršie budem štvrtá.
V utorok budem strieľať o to, ktorá z nás dvoch si bude vyberať semifinálovú súperku. Teším sa na tento súboj a som zvedavá, čo prinesie,“ povedala Baránková pre olympic.sk.