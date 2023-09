Dončič sa opäť neudržal na uzde. Nie je to fér, hneval sa na rozhodcov

V tom čase jeho Slovinsko prehrávalo 77:92. Nakoniec medzi najlepšiu štvorku postúpila Kanada, ktorá triumfovala výsledkom 100:89 . Dončič ukončil zápas na 26 bodoch, so štyrmi doskokmi a piatimi asistenciami.

Čo ho však mohlo neskôr mrzieť, bol fakt, že v dueli o postup do semifinále dostal druhú technickú chybu po tom, čo sa pustil do rozhodcov. Bol to rovnaký dôvod, za aký dostal aj svoju prvú technickú v zápase.

Nie je to fér, tvrdí Dončič

„Každý vie, kvôli čomu som bol frustrovaný,” priznal na pozápasovej tlačovej konferencii Dončič. „Hrať za národný tím prináša veľa emócií. Často sa nedokážem ovládnuť, neovládam, s čím mám problém,” vysvetlil.

VIDEO: Druhá technická chyba a vylúčenie Luku Dončiča v zápase proti Kanade.