Dončič od zlosti rozbil telefón, zrútil sa mu svet. Drasticky schudol a stáva sa lídrom

BRATISLAVA. Bola to prestupová bomba, ktorú nikto nečakal. Keď si ľudia otvorili sociálne siete, padli im sánky.
„Dallas Mavericks vymieňa Luku Dončiča do Los Angeles Lakers za Anthonyho Davisa,” upozornil 2. februára ako prvý uznávaný reportér ESPN Shams Charania.
Keď sa o svojej výmene dozvedel samotný Dončič, od zlosti rozbil mobilný telefón. Nemohol uveriť, že jeho tím inicioval trejd s Lakers. „Zlomilo mi to srdce. Zostal som šokovaný," priznal po čase pre ESPN.
„Nikdy som si nemyslel, že Luka bude súčasťou výmeny,” vyslovila prekvapene hviezda NBA Kevin Durant.
Drasticky schudol
Netrvalo dlho a začalo sa špekulovať, prečo sa Dallas rozhodol zbaviť sa Dončiča. Jednou z nich bola aj jeho životospráva.
Špekulovalo sa, že krátko pred svojou výmenou do Los Angeles Lakers vážil až 120 kilogramov.
Jeho oficiálna hmotnosť je podľa ligového webu NBA 104 kilogramov, čo už ale v súčasnosti určite neplatí.
Počas letnej prípravy vraj schudol až štrnásť kilogramov a má byť v najlepšej životnej forme. Prešiel drastickou premenou, ktorá by mu v blížiacej sa sezóne mala pomôcť vyhýbať sa zraneniam.
Na palubovke sa celému svetu ukáže už tento štvrtok (28. augusta o 20.15h), keď reprezentácia Slovinska vyzve v prvom dueli na ME v basketbale 2025 Poľsko.
Taký hráč sa rodí raz za 50 rokov, tvrdí súper
„Pomaly sa dostáva do optimálnej formy. Ale ešte nie je tam, kde chce byť,“ povedal pred týždňom slovinský tréner Aleksander Sekulič na adresu Dončiča.
Slovinský mág patrí medzi najlepších basketbalistov sveta. Na palubovke sa od ostatných hráčov líši svojou basketbalovou inteligenciou, umením režírovať hru svojho tímu, skvelým driblingom a samozrejme nebezpečnou streľbou z akejkoľvek vzdialenosti.
Nevyniká pre svoju atletickosť, ktorá ho limituje v obrane, no vďaka svojej výške (201 cm), robustnejšej postave a vlastnému tempu je ťažké ho zastaviť.
„Môže pochovať kohokoľvek. Môže nastrieľať v zápase 50 či 60 bodov. To ho robí výnimočným," tvrdí o Dončičovi Bogdan Bogdanovič zo srbského tímu.
„Čo robí Dončića takým výnimočným? Asi to, že má v sebe všetko," chváli ho najbližší súper na turnaji Mateusz Ponitka z Poľska a pokračuje: „Takýto hráč sa rodí len raz každých 50 rokov."
„Jedného dňa budeme môcť povedať, ako sme proti nemu hrali," tvrdí aj Furkan Korkmaz z Turecka.
Ak ho chcete vidieť, spravte tak čím najskôr, radí expert
Dončič už so Slovinskom získal titul majstra Európy v roku 2017. Vtedy bol ešte len tínedžer a vzhliadal k hviezde tímu Goranovi Dragičovi.
„Hrali sme vtedy po prvýkrát spolu. Vzal som ho pod svoje krídla," spomínal prednedávnom Dragič a dodal: „Boli sme spolubývajúci na hoteli. Už vtedy bol členom základnej päťky, čo bolo na osemnásťročného chlapca neuveriteľné."
Dragič ukončil svoju úspešnú kariéru koncom roka 2023 a odvtedy hľadajú Slovinci k Dončičovi niekoho, kto by mu výraznejšie pomohol.
Slovincom bude navyše na turnaji chýbať podkošové zbrane Vlatko Čančar a naturalizovaný Josh Nebo.
Európsky šampionát začnú štvrtkovým duelom proti Poľsku. Následne vyzvú Francúzsko, Belgicko, Island a nakoniec Izrael. Ide možno o najvyrovnanejšiu skupinu na turnaji.
Aj uznávaný expert NBA z ESPN Brian Windhorst preto upozorňuje fanúšikov Los Angeles Lakers, ktorí budú chcieť sledovať zápasy Slovinska kvôli svojmu miláčikovi, aby tak spravili čím skôr.
„Ak chcete vidieť hrať Luku (Dončiča), radšej tak spravte čo najskôr, pretože si nie som istý, či sa objaví vo vyraďovacej fáze," poznamenal.
Dončič sa stáva lídrom kabíny
Slovinci neoslnili ani v príprave na tohtoročný EuroBasket, keď vyhrali len jeden zo šiestich duelov. Tieto prehry vniesli do slovinskej kabíny dávku frustrácie.
Jeden z hráčov Slovinska, Edo Murič, sa po jednej z týchto porážok podelil o zaujímavý príbeh:
„Po zápase a ceste domov sme o piatej ráno prišli do hotela. Zhromaždili sme sa a išli sme rovno na tréning. Ledva som sa držal na nohách, no potom prišiel Luka. Zobral loptu a pustil sa do práce na sto percent. Spýtal som sa ho, ako to dokáže a odpovedal mi: „Milujem basketbal."
„Je pre nás vzorom,“ dodal Murič. Po poslednej prehre v príprave so Srbskom (72:106) Murič povedal, že mali v kabíne potrebnú diskusiu, ktorá ich spojila.
Hlavné slovo mal mať Luka Dončič. „Stáva sa skutočným lídrom. V plnom zmysle slova," chváli ho tréner národného tímu Sekulič.
„Nielen svojimi hernými kvalitami, ale aj svojimi vodcovskými schopnosťami. Myslím tým komunikáciu, varovanie, povzbudzovanie atď," dodal.