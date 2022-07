ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein - Mason Jones dnes (UFC)

Closing out the #UFCLondon prelims with a LW banger ⚡️ @MasonJones1995 vs Ludovit Klein [ Tomorrow | Prelims 12pmET | LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/keAe1EwxlH

Mason „The Dragon“ Jones (bilance 11-1, 1 NC, v UFC 1-1, 1 NC) je bojovníkem, který prošel organizací Cage Warriors a svými bezchybnými výkony si vysloužil vstupenky do Ligy mistrů. Tam nezačal nejlépe, neboť na body prohrál s Mikem Davisem a poté následoval zápas Alanem Patrickem, který byl pro eye poke ukončen jako No Contest. Výhry se dočkal až ve svém třetím představení a na body v říjnu loňského roku udolal Davida Onamu.



Ľudovít „Mr. Highlight“ Klein (bilance 18-4, v UFC 2-2) má za sebou působení v organizacích ACB, Cage Warriors, XFN, ale také OKTAGON MMA, kde zaznamenal hned pět KO/TKO a ukázal tak, proč nosí svou přezdívku. Tyto výhry mu vynesly vstup do UFC, kde hned ve svém debutu na head kick porazil Shanea Younga. Pak sice následovaly dvě porážky, nicméně poslední vystoupení zase znamenalo výhru. Na split decision porazil Devonteho Smithe a vysloužil si tak pokračování smlouvy. No a dnes se pokusí překlopit svou bilanci v UFC do kladných čísel, přece jen 3-2 vypadá lépe, než 2-3.