Lucie Pudilová

Bilance 11-7 (OKTAGON MMA 3-1)



Historicky jediná Češka v UFC se na tuto odvetu rozhodla připravovat v irském gymu SBG Ireland, který proslavil zejména Conor McGregor. Pudilová měla možnost pravidelně trénovat například se zápasnicí Bellatoru Sinead Kavanaghovou. Tu čeká příští týden titulový souboj proti hvězdné Cris Cyborgové. Do rohu by měl Pudilové přijet slavný kouč John Kavanagh.

Lucie byla z UFC propuštěna po sérii čtyř porážek a vynecháme-li postojovou akci OKTAGON UNDERGROUND, tak na domácí půdě zahájila návrat třemi vítězstvími, když postupně zdolala na body Holmovou, Waliczekovou a Suotamaovou. Svůj poslední zápas na pražské Štvanici ale nezvládla a podlehla jasně na body Talitě Bernardové.

Pudilová je zejména zápasnice s postojovými kvalitami, kdy dominuje kvalitním boxem a snahou držet vzdálenost. Právě výšková převaha a delší rozpětí paží by mělo pomáhat Pudilové i nyní. Snaží se také pracovat na wrestlingu, ale soupeřky na ní často touto cestou našly recept. S Martou to posledně byla tvrdá postojová bitva, kdy bylo těžké rozlousknout, kdo doopravdy vyhrál. Nyní se můžeme těšit na veteránku UFC obohacenou o tréninkovou zkušenost z legendárního SBG.