Slovenkám nepomohlo ani 19 bodov Jakubcovej, v príprave na ME nestačili na Lotyšsko

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Hrali sme proti výbornému súperovi a skúsenému družstvu Lotyšska. Zaslúžene sme prehrali, stále nevieme prelomiť určitú kvalitu v obrane a viac sa v nej snažiť. Toto nám stále chýba a verím, že sa to v sobotu zlepší. Na druhej strane, som rád, že sa zapojili do hry baby, ktoré mali zdravotné problémy. Hneď to bolo cítiť, rotácia bola širšia. Verím, že v sobotu to bude ešte lepšie a zlepšíme sa."

Ivana Jakubcová, hráčka Slovenska: "Hrali sme proti oveľa kvalitnejšiemu súperovi, akým bol Izrael. Je tam ešte mnoho chýb, na ktorých je potrebné pracovať, ale v niektorých momentoch bol badateľný pokrok vo veciach, na ktorých sme pracovali. Zahodili sme mnoho trestných hodov a ľahkých košov, mohol z toho byť iný zápas."