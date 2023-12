Čierny kôň na MS U20? V lotyšskej bránke môže zažiariť nový Gajan

GÖTEBORG. Lotyšsko je tímom, ktorý sa na MS do 20 rokov predstaví už po tretíkrát v rade. Niet sa čo čudovať, na svoje pomery majú veľmi nadpriemernú generáciu.

Na základe nich sa dá celkom dobre predpokladať zostava, ktorú do Göteburgu pošle trénerský štáb. Lotyšov povedie 50-ročný Artis Abols, pre ktorého pôjde o štvrtý šampionát do 20 rokov, tretí v najvyššej kategórii.

Hokejový skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák ponúkne pred MS do 20 rokov analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Lotyšsko sa v Göteburgu pobije o postup do štvrťfinále s Nemeckom v A-skupine. V skupinovej fáze sa ešte stretnú s Kanadou, Fínskom a domácim Švédskom. Umiestnenie v najlepšej trojke sa čakať príliš nedá.

Hlavným motívom ich hry je vývoj tlaku z defenzívneho aj ofenzívneho hľadiska. Nedá sa však očakávať, že budú mať kvalitatívne na to, aby proti najsilnejším súperom v skupine vydolovali body.

Dobrou správou pre Lotyšsko môže byť, že Nemci nastúpia so slabším kádrom než v posledných rokoch. Preto sa netreba čudovať, ak budú odborníci Lotyšov v tomto súboji o štvrtú priečku označovať za mierneho favorita.

Práve preto očakávame spoliehanie sa na protiútoky a získavanie pukov v strednom pásme a vo vstupnej časti do vlastného obranného pásma.

Útok Lotyšov bude stavaný na princípe vyvíjania tlaku. Vedia to s pukom proti slabším súperom, ale na tomto turnaji budú vo väčšine prípadov mužstvom, ktoré ho často nemá.

Druhú z týchto formácií väčšinou tvoril rýchly krídelník a spoluhráč brankára Lukáša Fürstena z Philadelphie Rebels v NAHL Otto Polakovs , center Madisonu Capitals v USHL a two-way hráč pripravujúci sa na svoj tretí šampionát do 20 rokov Rainers Rullers a na pravom krídle všestranný krídelník Saint John Sea Dogs a jeden z prospektov pre draft v roku 2024 Eriks Mateiko , ktorý by mal zamiešať karty v boji o vyššie umiestnenie v rankingoch skautov.

Druhý a tretí útok by takisto mal fungovať podľa posledných turnajov, keďže sa tímy podobnej výkonnostnej kategórie zvyknú spoliehať na odskúšané veci.

Na ľavom krídle štvrtej formácie by sa mal predstaviť prospekt pre draft 2024, vysoký silový útočník a krídelník Blainville-Boisbriand Armada v QMJHL Kristers Ansons a defenzívny a silový útočník New Jersey Jr. Titans v zámorskej NAHL Kristofers Kruminš. Tretím do partie by mal byť produktívny krídelník lotyšského tímu Zemgale Jelgava Kevins Stradnieks.

Trinástym útočníkom by mal byť Stradnieksov spoluhráč z klubu Rinalds Vutkevičs, ktorý je menším hráčom len so 172 centimetrami, no je veľmi produktívny a nájdu preňho využitie v presilovkách.

Defenzíva obrov

V obranných radoch sa budú Lotyši spoliehať na hráčov zo zámoria, ktorí majú vysoké kvality pri hre s pukom. Zaujímavosťou je, že všetci 12 obrancovia v kempe sú ľaváci.

Okrem toho by Lotyši mali mať jednu z najvyšších obrán na turnaji. Všetkých sedem bekov predpokladanej zostavy má nad 186 centimetrov. Ak ich kouči využijú správne, mohla by táto výšková prevaha narobiť nejednému súperovi výrazne problémy, a to najmä z pohľadu tvorby ofenzívy a zakončenia v blízkosti brankára.

Ich najlepším obrancom by mal byť skvelo korčuľujúci two-way bek tímu Baie-Comeau Drakkar v QMJHL Niks Fenenko. Pravdepodobne sa stane najvyťažovanejším zadákom mančaftu a mal by mať výsostné postavenie v prvej presilovkovej formácii. Pôjde o jeho štvrtý šampionát do 20 rokov, tretí v elitnej kategórii.

VIDEO: Gól Niksa Fenenka