Liverpool FC sa nachádza na druhom mieste Premier League so stratou jediného bodu na prvý Manchester City. Práve tento tím cez víkend porazil v FA Cupe a predtým s ním remizoval v lige. LFC má za sebou úspešné obdobie aj vďaka postupu do semifinále Ligy majstrov. V PL strelil Mohamed Salah už 20 gólov.



Manchester United cez víkend vďaka 60. hattricku Cristiana Rolanda v jeho kariére porazil Norwich, ale stále to bude náročný boj o Ligu majstrov, keďže z piateho miesta stráca na štvrtý Tottenham tri body a navyše zhodný počet bodov má šiesty Arsenal. Práve spomínaný Ronaldo nastrieľal 15 ligových zásahov.