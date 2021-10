Volejbalisti si za historický priamy prenos v Lige majstrov zaplatia

Najlepšie kluby Európy súťažia aj v Lige majstrov volejbalistov, no pandémia značne obmedzuje kapacitu hál a namiesto veľkého obnosu peňazí za televízne práva musia kluby, práve naopak, televízii za vyhotovenie prenosu zaplatiť.

Medzi najlepšími

„V novodobej ére sme prvý klub zo Slovenska, ktorý sa predstavil v najprestížnejšej európskej súťaži. V kádri máme dvoch sedemnásobných majstrov Slovenska, Mateja Kubša a Petra Kašpera. Ligu majstrov predtým nikdy nehrali,“ vyzdvihol prezident komárňanského klubu Ladislav Ferencz.

V prvom kole vyradilo Komárno rakúskeho majstra UVC Holding Graz, ktorý zdolali doma i vonku.

„Znamená to, že už sme medzi 26 najlepšími klubmi Európy. Ak by mi niekto pred desiatimi rokmi predpovedal, že sa raz dostaneme na takúto úroveň, neuveril by som mu,“ poznamenal prezident klubu.