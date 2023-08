Afrika čakala 40 rokov. Jej prvý medailista behá, lebo vo futbale vysedával na lavičke

Okrem víťazného Lylesa pútal v cieli najväčšiu pozornosť Tebogo. Devätnásťročný tínedžer z Botswany, krajiny s dva a pol miliónom obyvateľov na juhu Afriky, sa totiž zapísal do histórie.

BUDAPEŠŤ. Bolo to jedno z najtesnejších finále behu na sto metrov v histórii. O víťazstve Noaha Lylesa nebolo pochýb.

Od roku 1983 (prvý šampionát v Helsinkách) udelili na atletických majstrovstvách sveta v behu na 100 m 57 medailí. Medaila číslo 56 je prvá, ktorá putuje na africký kontinent.

"Veľa to pre Afriku znamená. Doprial by som túto medailu Akanimu Simbinemu alebo Ferdinandovi Omanyalaovi, mojim africkým bratom, ale napokon to vyšlo mne," vravel Tebogo pred televíznymi kamerami už v zákulisí štadióna v prvom interview po pretekoch.

Oslavoval ako Bolt

Tebogo zaujal už minulý rok, keď posúval hranicu svetového rekordu na 100 m v kategórii do 20 rokov. Na juniorských MS v kolumbijskom Cali stlačil vlastný rekord na 9,91, pričom posledných dvadsať metrov už oslavoval suverénne víťazstvo.

Mnohým fanúšikom pripomenul Usaina Bolta a jeho zlatý šprint na OH 2008 v Pekingu.

Tebogo ani netajil, že gestom napodobňoval svoj idol. "Ak v tom niekto videl neúctu k súperom, je mi to naozaj ľúto," vravel.