Borguľa bol dlho najlepší na trati, v závere sa však pripravil o medailu

"Keď som vyštartoval, nebežalo sa mi tak, ako som chcel. Chcel som sa divákom lepšie ukázať, no nevydalo to," povedal akreditovaným médiám.

Na strelnici vybielil 17 terčov v rade, posledné tri však netrafil.

"Poslednú streľbu som sa veľmi sústredil na pretekára vedľa mňa. Počul som, že mu dve nepadli, myslel som, že to v kľude odstrieľam a idem si po medailu. No tak to potom nebolo," zhodnotil so smútkom.