Veľmi chcela, ale nešlo to. Kapustovej stvrdli nohy a sen o zlate sa rozplynul

V poslednom kole, keď jej naložila 20 sekúnd, mala Kapustová toho naozaj dosť. "Mala som tú motiváciu a vidiny prvého miesta, že to je blízko. Mala som už naložené. Človek chce, ale nejde to," okomentovala.

Ako sama povedala, v poslednom kole jej stvrdli nohy a Hristová mala výhodnejšiu pozíciu do cieľa zo zákruty. "Keby to bolo opačne, bolo by to ešte tesnejšie," spomenula.

Držala ju streľba

Emu Kapustová držala v stíhačke streľba, urobila len jednu chybu na druhej položke v ľahu. Hristová urobila chýb až päť, no na trón ju vytiahol rýchly beh.

V poslednej stojke urobila Bulharka dve chyby, čo si všimla aj Kapustová. "Síce sa to nemá robiť, ale všimla som si, že netrafila. Išla som buď-alebo a snažila som sa to tam napáliť čo najrýchlejšie. Bola z toho nula, čo ma potešilo," konkretizovala.