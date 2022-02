LeBron James ukončil špekulácie, v tíme Lakers chce zostať do konca kariéry

Podľa vlastných slov dúfa, že bude aktívny dostatočne dlho na to, aby sa na palubovke stretol so svojím synom: "Mám jeden cieľ a vôbec neviem, či je to možné. Ak áno, veľmi rád by som si zahral so synom."

Sedemnásťročný Bronny James je talentovaný stredoškolský hráč. Jeho slávny otec sa počas All-Star víkendu profiligy nechal počuť, že svoju kariéru ukončí v akomkoľvek klube, v ktorom bude pôsobiť jeho syn.