Souček bol potrestaný a prišiel o kapitánsku pásku. Česko v baráži o MS povedie mladý obranca

Ladislav Krejčí bude kapitánom českej futbalovej reprezentácie v baráži o postup na MS 2026.
Dvadsaťšesťročný obranca Wolverhamptonu Wanderers prevezme túto funkciu po Tomášovi Součkovi, ktorému vedenie českého futbalu po záverečnom zápase kvalifikácie s Gibraltárom (6:0) odobralo kapitánsku pásku.
Česi nastúpia 26. marca v pražskom Edene v semifinále baráže proti Írsku, v prípade postupu ich 31. marca čaká opäť v domácom prostredí na Letnej víťaz duelu medzu Dánskom a Severným Macedónskom.
Ako pripomenul server Isport.cz, Krejčí v minulosti bol v úlohe kapitána v pražskej Sparte.
Pozícia kapitána národného celku sa riešila od posledného stretnutia v novembri proti Gibraltáru.
Vedenie Futbalovej asociácie ČR potrestalo Součka odobratím pásky oficiálne na jeden zápas za správanie mužstva, ktoré po výhre 6:0 v Olomouci nešlo na tradičnú ďakovačku ku "kotlu" najvernejších fanúšikov.
Zmena by ale napokon mala byť trvalejšia, naznačil v minulom týždni na tlačovej konferencii k nominácii nový kouč Koubek.
"Či to bude na dlhší čas? Asi áno. Meniť kapitána po jednom zápase ako ponožky, to nie je úplne optimálne. Dlhší čas znamená viac zápasov, "vyhlásil Koubek.
Do reprezentácie sa na baráž po takmer piatich rokoch vrátil niekdajší kapitán Vladimír Darida, pásku však skúsený záložník znovu nenavliekne.