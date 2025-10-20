Návrat medzi svetovú elitu. Križánek sa kvalifikoval na súťaž Mr. Olympia

Účasť si zaistil víťazstvom na British Grand Prix.

BRADFORD. Slovenský kulturista Michal Križánek zvíťazil na súťaži British Grand Prix v anglickom Bradforde. Vybojoval si tak účasť na najprestížnejšej kulturistickej súťaži Mr. Olympia v roku 2026.

Pre Križánka pôjde o návrat medzi absolútnu svetovú elitu po troch rokoch. V roku 2023 dosiahol historicky najlepšie umiestnenie slovenského kulturistu na Olympii, keď obsadil 7. miesto.

Následne jeho kariéru pribrzdili zdravotné problémy a operácia, no dokázal sa vrátiť do vrcholnej formy.

„Ďakujem všetkým, ktorí mi držali palce. Olympia 2026, ideme na to,“ uviedol Križánek na sociálnych sieťach. Ešte pred Olympiou by mal absolvovať súťaž EVLS v Prahe a Arnold Classic.

