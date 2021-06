Nemali na novú raketu, všimol si ho Jay-Z. Američan zaujal vo Wimbledone

BRATISLAVA. Zakričí, napne svaly a začne skákať od radosti. Každý tenista oslavuje výhru inak. Jeho radosť si okamžite získala popularitu u fanúšikov.

Podobné zábery obleteli svet aj po jeho doposiaľ najväčšej výhre v kariére. Americký tenista Frances Tiafoe zdolal v prvom kole Wimbledonu tretieho nasadeného a finalistu nedávneho Roland Garros Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:4, 6:3.

"Od začiatku do konca to bol odo mňa skvelý výkon. Toto je dôvod, pre ktorý trénujete, o tomto to všetko je," hovoril po víťazstve Tiafoe.