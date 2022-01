Dve ochorenia ju ochromili bolesťou. Teraz zabojuje o grandslamový titul

To je určené pre tie tenistky, ktoré vypadli už v úvodných kolách grandslamu a mali tak možnosť zahrať si menší turnaj. Na Australian Open totiž skončila už v druhom kole. Teraz postúpila do finále.

"V auguste som hrala v San José a tá bolesť bola neznesiteľná. Bola úplne všade. Každá časť môjho tela praskala a bola v napätí," pokračovala americká tenistka.

Po týchto problémoch postúpila ďalšie vyšetrenia, až jej lekári konečne stanovili diagnózu - reumatickú artritídu.

Profesionálkou bola neskoro

Musela v mnohom zmeniť životosprávu a dôsledne si zapisovať každý krok jej tenisového tréningu. "Tu vôbec nebola na mieste otázka, či bude alebo nebudem hrať. Vždy odpoviem: Sakra, áno, stále hrám," hovorí Collinsová.

Spočiatku ani nechcela veriť, že by touto chorobou mohla trpieť, má iba 28 rokov, v čase, keď jej ochorenie diagnostikovali, mala ešte o dva menej.

"Nepoznám veľa ľudí v mojom veku, ktorí by tým trpeli. Keď to niekomu poviem, odpovedia mi: 'Ja to poznám, niekedy ma pri behu rozbolia kĺby.' Ale nie, to nie je to isté," opisuje.