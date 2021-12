KSW 65: Prekvapenie na úvod, Šormová nestačila na veľkú outsiderku

Bekus pre túto chvíľu dobre bráni a aktívne pracuje na obrane.

Minúta do konca kola. Nič špeciálne sa už nestalo a kolo by podľa všetkého malo patriť Šormovej.

3. kolo

Tretie a rozhodujúce kolo pred nami, kto zvíťazí?

Skvelý hod z juda pre Bekus, ktorá sa ocitá v bočnej pozícii. Šormová sa snaží obrátiť na chrbát a postaviť, Bekus utočí škrtením. Šormová skvelá obrana.

Bekus prechádza do half guardu, teda do pozície, z ktorej sa nie je jednoduché dostať.

Skôr než o tvrdých úderoch je to zo strany Bekus o kontrole, to by ale rozhodcom malo stačiť na to, aby prevážila misky váh na svoju stranu.

Šormová skúša armbar! Veľká šanca zachrániť duel, teraz potrebuje sa dostať do lepšieho uhla. Nie, ani tentorkát to nebude ono.

Obrovská predzápasová outsiderka Anita Bekus je blízko najväčšej kariérnej výhry.