Črtá sa škandál? Medaily stále neodovzdali, Rusi majú problém

Hovorca Medzinárodného olympijského výboru Mark Adams tvrdí, že za to môžu „vznikajúce právne problémy“, ktoré MOV rieši s Medzinárodnou korčuliarskou úniou a v ktorých sú zainteresovaní „športovci, ktorí získali medailu“.

Priamo v hale sa uskutočnila iba takzvaná kvetinová ceremónia, medaily sa v určitých športoch odovzdávajú o deň neskôr na Medal Plaza. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tímovej súťaže bolo naplánované na utorok, no bez udania dôvodu ho odložili na neskôr.

Podľa informácií portálu Inside the Games ide o situáciu, v ktorej je zahrnutý Ruský olympijský výbor a medzinárodné dopingové orgány, teda pravdepodobne o pozitívny dopingový výsledok niektorého pretekára ešte pred hrami v Pekingu.

Niektoré médiá poukázali na to, že Kamila Valijevová, Mark Kondratiuk a športová dvojica Anastasia Mišinová a Aleksander Galljamov neboli v stredu na tréningu.

Možný je aj scenár, že by vylúčili iba konkrétneho pretekára, v tom prípade sa konečný výsledok môže, ale aj nemusí zmeniť.

Ruský portál Sport-Express poznamenáva, že najprv sa všetci domnievali, že za posunutím odovzdávania medailí je fakt, že americký pretekár Vincent Zhou sa ocitol v izolácii. Napokon však vysvitlo, že s ním to nemá nič spoločné a ruskému družstvu hrozí dokonca diskvalifikácia.

„Nejde mi to do hlavy. Niečo tu nesedí. Všetci pokojne dostávajú svoje medaily, ale nie naši korčuliari. Samozrejme, robíme si starosti. Ale netreba panikáriť. Vyčkajme,“ uviedol pre Sport-Express olympijský medailista v tancoch na ľade a choreograf Iľja Averbuch.

Ojedinelé prípady

„Provokácia? Všetko je možné. Je to smutná správa,“ vravela olympijská šampiónka Tatiana Navková. „Môžem však povedať, že v krasokorčuľovaní doping nie je prítomný. Nepomohlo by vám to spraviť ultra-c prvky,“ dodala bývalá tanečníčka na ľade.

V histórii krasokorčuľovania bolo niekoľko prípadov, keď pretekárov potrestali za použitie nepovolených látok, ale v drvivej väčšine išlo o bežné lieky, ktoré obsahovali aj látky na dopingovej listine a pretekári si ich vzali nedopatrením.

V iných prípadoch išlo o zakázané diuretiká, ktoré slúžia aj na maskovanie steroidov či iných nepovolených látok. Krasokorčuliari tieto prípravky používajú skôr na chudnutie.

Pred dvoma rokmi dostala ruská pretekárka Marija Sockovová desaťročný dištanc za falšovanie lekárskeho potvrdenia na vysvetlenie porušenie dopingových pravidiel. V čase oznámenia trestu však už Sockovová ukončila kariéru.

Všetky informácie o ZOH Peking 2022