V rytmických tancoch triumfovali Taliani, Slováci v druhej desiatke

ME v krasokorčuľovaní 2023 - Espoo (Fínsko)

ESPOO. Zlato v súťaži tanečných párov na ME vo fínskom Espoo získali talianski krasokorčuliari Charlene Guignardová a Marco Fabbri s výslednou známkou 210,44.

Najpôsobivejšie rytmické tance predviedla favorizovaná talianska dvojica Guignardová a Fabbri.

Obhajcovia bronzových medailí z ME 2022 v estónskom Tallinne nadviazali na kvalitný výkon aj vo voľných tancoch, do ktorých vstupovali s tesným náskokom pred Britmi. V rámci ME získali už tretí cenný kov, po dvoch bronzoch (2019, 2022) prvý zlatého lesku.

V Espoo nesúťažili ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ich neúčasť súvisela s inváziou Ruska na Ukrajinu. Prvé dve pódiové umiestnenia zo súťaže tanečných párov tak nemohli obhajovať Victoria Sinicinová s Nikitom Kacalapovom, resp. Alexandra Stepanovová s Ivanom Bukinom.