Letecká tragédia dala veci do inej perspektívy. Šampiónka sa tešila, že môže jazdiť

Bol to prvý nemecký triumf v tejto kategórii od roku 2011, keď zvíťazili Aljona Savčenková a Robin Szolkowy.

TALLINN. Súťažia spolu iba druhú sezónu, no už dvakrát vyhrali finále Grand Prix a majú aj bronz zo svetového šampionátu.

Haseová predtým osem rokov jazdila s Nolanom Seegertom, ich najlepší výsledok bol piate miesto na ME 2020 v Grazi.

Volodina jej predstavil tréner Dmitri Savin. Bývalý bronzový medailista zo ZOH mládeže v tom čase vystupoval v šou v Rusku. Bol práve na prechádzke so psom, keď mu zazvonil telefón, že by mal ísť na skúšku do Berlína.