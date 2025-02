Sľubný debut slovenskej dvojice. Spoznali sa cez internet, snívajú spolu o olympiáde

Priebežne vedie taliansky pár Noemi Maria Taliová, Noah Lafornara so ziskom 70,92 bodu, na druhom mieste sú Američania Katarina Wolfkostinová a Dimitry Tsarevski so skóre 65,71 bodu, kým tretia priečka patrí Nemcom Daryi Grimmovej a Michailovi Savitskému, ktorí majú 65,42 bodu.

DEBRECEN. Ako mnoho iných párov, aj oni sa dali dokopy cez internet. Najprv trénovali v Prešove, no už skoro dva roky sa pripravujú v talianskom meste Egna. Je to jedno z popredných centier tancov na ľade.

„Moji bratia korčuľovali a ja som sa rada na nich pozerala. Mňa skoky nelákali, bála som sa skákať, stále by som len trénovala sklz či piruety,“ vysvetľovala pre Sportnet mladá pretekárka.

Rodáčka z Bratislavy má iba 14 rokov. Zhoda priezviska so sólistom Lukášom Václavíkom nie je náhodná. Celá rodina Václavíkovcov sa venuje krasokorčuľovaniu, tretí zo súrodencov Tadeáš reprezentuje Česko a nechýbalo veľa, aby sa dostal na šampionát v Debrecíne.

Slovenský pár získal nové osobné maximum 52,62 bodu a s prehľadom sa kvalifikoval do štvrtkových voľných jázd.

Mladý pár maká od rána do večera.

„Je to veľmi sľubný tím. Majú charizmu, majú schopnosti, sú mladí a vyzerajú spolu dobre,“ vravel pre Sportnet uznávaný tréner Zanni.

Dlhá cesta plná prekážok

Je to ich prvý veľký šampionát a v Debrecíne si chceli užiť každú sekundu na ľade.

„Keď som videla ľudí v hľadisku, už som sa cítila super,“ vravela Václavíková.

„Snažil som sa nemyslieť na to, že je to svetový šampionát, lebo pred pretekmi niekedy bývam nervózny,“ doplnil Morozov.

Ich cieľom je dostať sa do najlepšej desiatky na šampionáte, ale tréner Matteo Zanni so smiechom to rýchlo zatrhol: „Toto absolútne nie je reálne.“

Z dlhodobého hľadiska považuje za kľúčovú tréningovú morálku. „Ak budú pracovať, môžu sa dostať vysoko. Ale je k tomu potrebné obrovské množstvo práce. Znie to jednoducho, ale nie je to jednoduché. Je to dlhá cesta plná prekážok,“ zdôraznil Zanni.

Práve preto sa nechcel púšťať do veľkých prognóz. „Najprv treba vybudovať základ a nájsť rovnováhu,“ vravel.

Vyzdvihol, že za skoro dva roky spoločnej práce sa slovenská dvojica stala samostatnou na tréningu. „Už poznajú, keď veci idú dobrým smerom, alebo práve naopak. Ako športovec musíte vedieť, na čom ste,“ vysvetľoval taliansky tréner.