Jeho zlyhanie bolo najväčším šokom olympiády. Malinin pôjde v marci na MS v Prahe

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin bol najväčším favoritom ZOH v Miláne. V tímovej súťaži vyhral so Spojenými štátmi zlatú medailu, avšak v individuálnych pretekoch úplne pokazil voľnú jazdu a skončil napokon ôsmy.
Malinin sa po jazde rozprával s novinármi, odvtedy sa však pred médiami neobjavil. Jeho vopred naplánovaný mediálny termín presunuli zo soboty na neskorší dátum.
Americký novinár Philip Hersh však na sieti X uviedol, že sa stretol s Malininovým agentom Arim Zakarianom, ktorý potvrdil, že Malinin sa zúčastní na svetovom šampionáte v Prahe.
21-ročný krasokorčuliar sa môže stať majstrom sveta tretí raz po sebe.
Šampionát sa koná od 23. do 29. marca. Voľné jazdy mužov sú už vypredané, na krátky program však sú ešte dostupné lístky.
Novinárka Christine Brennanová z USA Today sa odvoláva na zdroj z okolia Malinina, ktorý potvrdil, že Američan vystúpi na olympijskej exhibícii, ktorá sa koná v sobotu 21. februára.
Malinin podľa informácií z dejiska hier bol v nedeľu na tréningu a večer sa išiel pozrieť na krátky program športových dvojíc v milánskej hale Forum.
Na tribúne sedel s Mexičanom Donovanom Carrillom a kanadskou tanečníčkou na ľade Piper Gillesovou.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara