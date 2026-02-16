Jeho zlyhanie bolo najväčším šokom olympiády. Malinin pôjde v marci na MS v Prahe

Ilia Malinin počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v Miláne.
Ilia Malinin počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: Tlačová agentúra SR)
Titanilla Bőd|16. feb 2026 o 13:05
ShareTweet1

Svetový šampionát sa koná od 23. do 29. marca.

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin bol najväčším favoritom ZOH v Miláne. V tímovej súťaži vyhral so Spojenými štátmi zlatú medailu, avšak v individuálnych pretekoch úplne pokazil voľnú jazdu a skončil napokon ôsmy.

Malinin sa po jazde rozprával s novinármi, odvtedy sa však pred médiami neobjavil. Jeho vopred naplánovaný mediálny termín presunuli zo soboty na neskorší dátum.

Americký novinár Philip Hersh však na sieti X uviedol, že sa stretol s Malininovým agentom Arim Zakarianom, ktorý potvrdil, že Malinin sa zúčastní na svetovom šampionáte v Prahe.

21-ročný krasokorčuliar sa môže stať majstrom sveta tretí raz po sebe.

Šampionát sa koná od 23. do 29. marca. Voľné jazdy mužov sú už vypredané, na krátky program však sú ešte dostupné lístky.

Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Súvisiaci článok
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara

Novinárka Christine Brennanová z USA Today sa odvoláva na zdroj z okolia Malinina, ktorý potvrdil, že Američan vystúpi na olympijskej exhibícii, ktorá sa koná v sobotu 21. februára.

Malinin podľa informácií z dejiska hier bol v nedeľu na tréningu a večer sa išiel pozrieť na krátky program športových dvojíc v milánskej hale Forum.

Na tribúne sedel s Mexičanom Donovanom Carrillom a kanadskou tanečníčkou na ľade Piper Gillesovou.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Britskí curleri na ZOH 2026
Britskí curleri na ZOH 2026
Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzania
dnes 13:48
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Jeho zlyhanie bolo najväčším šokom olympiády. Malinin pôjde v marci na MS v Prahe