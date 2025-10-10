Na rannom tréningu si zranil členok. Hagara bojoval, ale pádom sa nevyhol

Trialeti Trophy, Tbilisi - muži:
1.
Nika Egadze (Gruzínsko)
261,02 bodu
2.
Jason Brown (USA)
249,30 b
3.
Tomoki Hiwatashi (USA)
237,11 b
...
11.
Adam Hagara (Slovensko)
192,46 b
BRATISLAVA. Únava, zranenie, či deň blbec? Pravdepodobne všetko dokopy.
Adam Hagara spravil vo voľnej jazde na challengerových pretekoch Trialeti Trophy v gruzínskom Tbilisi niekoľko chýb.
Po krátkom programe bol šiesty, no klesol na jedenáste miesto. Preteky vyhral domáci pretekár Nika Egadze.
Tri pády v jazde
Slovenský krasokorčuliar vo svojej voľnej jazde na motívy Jamesa Bonda spadol pri úvodnom štvoritom tulupe.
Následne prišiel pád aj z trojitého axla a nebol ideálny ani dopad po druhom trojitom axli a tak mu chýbala kombinácia s axlom. Ani ďalšia kombinácia nevyšla ideálne, po trojitom flipe skočil iba dvojitý tulup.
V druhej časti jazdy síce skočil výbornú kombináciu trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami a vydaril sa mu aj trojitý flip, no po trojitom rittbergeri zase nasledoval pád.
Utrpeli aj levely v piruetách a v krokovej pasáži.
Hagara získal vo voľnej jazde 113,52 bodu, jeho celkové skóre 192,46 bodu mu napokon stačilo na 11. miesto.
"Sme radi, že nastúpil"
„Neviem, čím to bolo, možno tak všetko dokopy,“ uviedol pre Sportnet Adam Hagara z dejiska pretekov.
Po Nepelovom memoriáli ešte pociťoval únavu a trochu aj ochorel. Napriek tomu v Tbilisi predviedol výborný krátky program. Vo voľnej jazde však naň nedokázal nadviazať.
„Ráno na tréningu som si zase vykrútil členok. V jazde som to ale necítil, tak neviem. Asi sa mi proste nepodarilo,“ poznamenal 19-ročný krasokorčuliar.
Hagaru sprevádza v Tbilisi sestra a trénerka Alexandra Hagarová.
„Adam si opäť zranil členok, ktorý mu robil problém už pred Nepelovým memoriálom. Boli sme radi, že nastúpil a dojazdil jazdu s hocijakým výsledkom. Bojoval, ako vždy,“ podčiarkla Hagarová.
Najlepšieho slovenského krasokorčuliara čaká približne o mesiac, 7. až 9. novembra debut v seniorskom seriáli Grand Prix na NHK Trophy v Japonsku.
„Teraz bude musieť mať chvíľu oddych a musíme mu to dať dokopy, keďže sa blíži Grand Prix,“ dodala trénerka.