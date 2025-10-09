Počas krokovky si spieval. Skvelý Hagara skočil štvoritý skok aj v krátkom programe

Trialeti Trophy, Gruzínsko - krátky program mužov:
1.
Nika Egadze (Gruzínsko)
89,60 bodu
2.
Jason Brown (USA)
85,26 b
3.
Aleksandr Selevko (Estónsko)
79,97 b
4.
Daniel Martynov (USA)
79,70 b
5.
Tomoki Hiwatashi (USA)
79,55 b
6.
Adam Hagara (Slovensko)
78,94 b
BRATISLAVA. Adam Hagara je po výbornom krátkom programe na šiestom mieste na challengerových pretekoch Trialeti Trophy v Tbilisi.
Súťaž je veľmi nabitá, pretekárov na treťom až šiestom mieste delí iba 1,03 bodu.
Vedie domáci Nika Egadze, druhé miesto patrí Američanovi Jasonovi Brownovi, tretí je Aleksandr Selevko z Estónska.
Tretia najvyššia technika
Hagara sa pred dvoma týždňami na Memoriáli Ondreja Nepelu stal druhým Slovákom, ktorý skočil štvoritý skok. Vtedy sa mu to podarilo vo voľnej jazde.
V Tbilisi pokoril ďalší míľnik: prvý raz v kariére zvládol štvoritý tulup v krátkom programe.
Vo svojej jazde na piesne Bruna Marsa skočil aj kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom a trojitý axel.
VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na Trialeti Trophy
Dve jeho piruety boli ohodnotené na level 3, jedna na najvyšší level štyri. Kroková pasáž bola na level dva. Bolo vidno, že si Hagara jazdu užíva, počas krokovej pasáže si spieval.
V krátkom programe dostal 78,94 bodu. Slovenský pretekár mal tretiu najvyššiu technickú známku spomedzi všetkých 15 pretekárov: 43,62 bodu.
Opäť však dostal nižšie skóre za komponenty, v tomto ohľade bol až desiaty.
V ničom nezaváhal
„S jazdou som spokojný, myslím si, že všetko bolo dobré. Spravil som maximum,“ uviedol Adam Hagara pre Sportnet z dejiska súťaže.
Pre slovenského pretekára sú to druhé preteky v sezóne. Na Memoriáli Ondreja Nepelu obsadil piate miesto.
„Snažil som sa predviesť viac ako na Nepelovom memoriáli, aj čo sa týka prezentácie. Samozrejme, stále som ešte trochu unavený po Nepelovi a tiež som trochu aj ochorel. Ale zajtra zase do toho dám všetko a uvidíme, ako to dopadne,“ dodal Hagara.
Slovenského pretekára sprevádza v Tbilisi trénerka a sestra Alexandra Hagarová.
„Som veľmi spokojná s výkonom Adama, technicky išiel veľmi presne a v ničom nezaváhal. Prekonal sa aj napriek dlhej ceste a chorobe. Sme samozrejme šťastní, že štvoritý tulup mu vyšiel aj v krátkom programe,“ zhodnotila výkon svojho brata Hagarová.
Voľné jazdy mužov sú na programe v piatok od 13.15 slovenského času.