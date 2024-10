Hagara zabojoval, získal ďalšiu medailu. Na finále JGP majú obaja Slováci stále šancu

BRATISLAVA. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara získal na podujatí juniorskej Grand Prix v Ľubľane striebornú medailu.

18-ročný pretekár bol druhý po krátkom programe a zajazdil tretiu najlepšiu voľnú jazdu. Jeho celkové skóre bolo 217,43 bodu.

Zvíťazil Američan Jacob Sanchez, ktorý vyhral oba segmenty súťaže, s celkovým ziskom 229,46 bodu.

Na treťom mieste skončil Nemec Genrikh Gartung, ktorý bol po krátkom programe iba šiesty, no mal druhú najlepšiu voľnú jazdu s dvoma štvoritými lutzami a to mu vynieslo celkové tretie miesto so skóre 208,77 bodu.