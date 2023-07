O návrate Krajčovič do MMA nevedel. Vlasto Čepo: Stále spracovávam, čo sa stalo

Ako totiž vyplynulo v pozápasovom rozhovore totiž dokázala Krajčovič udržať fakt, že bude mať zápas v MMA aj pred ním.

Sám Vlasto Čepo sa k návratu Krajčovič vyjadril v sobotu podvečer na sociálnej sieti Instagram.

„This Girl is on Fire alebo BMF! Stále spracúvam čo sa stalo a treba mať poriadne ,,gule” a srdce nato aby tento človek urobil.

Popri všetkom čo robí, po tri a pol ročnej prestávke od MMA, pôrod, 0d tréningov MMA, len postoj. V tajnosti, zrazu zápas proti tvrdej Poľke, do toho potrhané šľachy v ruke a mezokaín proti bolesti, vystúpim z lietadla a zrazu mi hore telefón, ale tak to je Ona.

Vždy si ide za svojim a je to dôkaz, že naozaj sa dá aj nemožné, tí čo majú rodinu, deti, svoj biznis, do toho trénujú ako Lucka, tak to vedia oceniť. Samozrejme vždy tu budú mudrlanti.

To už teraz viem, že môžem len napísať, to je ich najväčší úspech a že ich aj v tomto štádiu rozobrala ako LEGO. Mám veľa toho čo som povedal, nebudem to rozpisovať, ja viem ako to je, my life PRETTY BEAST,“ napísal bývalý slovenský šampión v boxe.

Aj keď Krajčovič nakoniec v zápase po troch kolách súperke z Poľska podľahla, už pri vyhlasovaní výsledku dali fanúšikovia najavo, že si známa bojovníčka vyslúžila ich rešpekt a úctu.