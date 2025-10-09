VIDEO: Kontroverzný moment v kvalifikácii. Kapverdám zmaril historický postup na MS rozhodca

BRATISLAVA. Futbalisti Kapverd si mohli zabezpečiť premiérový postup na majstrovstvá sveta v histórii. Museli však zvíťaziť na pôde Líbye.
Už od úvodnej minúty prehrávali a hoci neskôr vyrovnali, neskôr museli doťahovať nepriaznivé skóre 1:3. Za šesť minút v druhom polčase toto manko aj dohnali.
Všetko nasvedčovalo remíze, no v nadstavenom čase prišlo ku kontroverznému momentu. Bývalý brankár AS Trenčín Vozinha získal loptu do svojich rúk.
Rýchlo rozohral dlhým hodom na stredovú čiaru ihriska a až štyria hráči Kapverd šli na jediného obrancu Líbye. Samozrejme, v bránke bol aj gólman.
Správnym načasovaním prihrávky sa útočiaci futbalisti vyhli ofsajdu a skórovali. Asistent rozhodcu však ukázal na postavenie mimo hry a hlavný arbiter gól neuznal.
Ukázalo sa, že to bola chyba, keďže o žiaden ofsajd nešlo. Víťazný gól, ktorý by znamenal dlhé oslavy Kapverd za postup na svetový šampionát, napokon neplatil.
VIDEO: Neuznaný gól Kapverd
Ďalšiu šancu majú v domácom stretnutí v pondelok 13. októbra proti beznádejne poslednému štátu D-skupiny - Eswatini.
Prvý duel zvládli Kapverdy 2:0. Šancu na priamy postup, ktorý zabezpečuje len prvá priečka, majú aj hráči Kamerunu, ktorí si doma zmerajú sily s Angolou. Musia však bezpodmienečne vyhrať a dúfať v zaváhanie lídra skupiny.
Postúpiť sa dá aj z 2. priečky. Štyri najlepšie tímy z druhých miest si zahrajú play-off o miestenku v interkontinentálnej baráži. A v nej bude k dispozícii iba jedno miesto na "mundial".