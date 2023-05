Komplikácia v príprave. Klein sa musel vrátiť z tréningového kempu v Poľsku

Ľudovít Klein, ktorého už 3.6. v Las Vegas čaká zápas s legendárnym Jimom Millerom, po príchode do Poznane ochorel.

To, samozrejme, už značne komplikuje skrátenú prípravu na legendu UFC, ktorá v najlepšej svetovej organizácii zmiešaných bojových umení absolvovala viac ako štyridsať zápasov.

"Dúfal som, že ma to prejde do ďalšieho dňa, no dnes ráno sa nič nezmenilo, takže sme sa rozhodli, že idem domov.

Musím sa doliečiť a pevne verím, že cez víkend budem v poriadku. Vycestujeme naspäť do Poznane, aby som pokračoval v príprave. Takáto je situácia, na prd momentálne,“ informoval Ľudovít Klein na svojom Instagrame.